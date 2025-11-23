این منطقه جزو نقاط حفاظت شده تحت نظر محیط زیست است که این سازمان باید در این جنگل دوربین‌های تله‌ای تعبیه و محل را کنترل می‌کرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دادستان مرکز استان مازندران گفت: این منطقه جزو نقاط حفاظت شده تحت نظر محیط زیست است که این سازمان باید در این جنگل دوربین‌های تله‌ای تعبیه و محل را کنترل می‌کرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود.

در این منطقه کمپ‌هایی ایجاد شده و تور‌های تفریحی برگزار می‌شود که متاسفانه از سوی مدیریت گردشگری استان کنترل نمی‌شوند و همه این نکات شرایطی را ایجاد می‌کند که افراد در مجموعه‌های جنگلی حضور یافته و اگر به طور تصادفی دچار اشتباهی شوند، چنین خسارات سنگینی به کل استان و کشور وارد شود.

آنچه در کنترل و خاموش کردن آتش تاثیرگذار بوده، حضور مردم بومی با شناخت از منطقه است چراکه راه ورود به جنگل‌های الیت سنگلاخی و با شیب ۹۰ درجه است که حضور ماشین الات و ادوات آتش نشانی را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

وجود درخت‌های شکسته در جنگل به افزایش دامنه اتش سوزی‌ها افزوده بود. متاسفانه در گذشته قانونی تصویب شده که نباید درخت‌های شکسته از منطقه جنگلی خارج شوند و از سوی دیگر درخت‌های خشک نیز قطع نمی‌شوند.

متاسفانه منابع طبیعی در این بخش سهل‌انگاری داشته است و درخت‌ها را خارج نکرده و در فصل پاییز هم که قرار داریم و همه این اتفاقات دست به دست هم دادند و متاسفانه شاهد این حادثه غمبار هستیم.