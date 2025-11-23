غرب، کپی ارزان شاهد ایرانی را زد!

منابع ناتو مدعی اند این پهپاد رهگیر جدید که با الهام از پرنده زنبورخوار چابک، " مروپس" نام نهاده شده، می تواند قاتلی ارزان و به صرفه برای مقابله با انبوه پهپادهای شاهد در اختیار روسیه باشد. قیمت این پهپاد نصف شاهد است.

منابع غربی می گویند، نسخه ای ارزان قیمت از یک پهپاد رهگیر برای مقابله با حملات انبوه پهپادهای انتحاری شاهد ایرانی ساخته و در مرزهای کشورهای اروپای شرقی با روسیه مستقر کرده اند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، در راستای برنامه های ناتو برای ایجاد یک سپر دفاع پهپادی به منظور مقابله با افزایش تهاجم پهپادهای روسی، چندین کشور در جبهه شرقی ناتو اکنون در حال پذیرش پهپادهای رهگیر "مِروپس" Merops - یک سیستم رهگیر ضدپهپادی هستند.

منابع ناتو مدعی اند این پهپاد رهگیر جدید که با الهام از پرنده زنبورخوار چابک، " مروپس" نام نهاده شده، می تواند قاتلی ارزان و به صرفه برای مقابله با انبوه پهپادهای شاهد در اختیار روسیه باشد.

"مِروپس" به سرعت به کشورهایی مانند لهستان و رومانی، که هر دو شاهد افزایش تهاجم پهپادها از سوی روسیه هستند، ارسال شده اند. طبق گزارش‌ها، دانمارک نیز در حال خرید آن است، که شاهد افزایش فعالیت پهپادهای ناشناس بوده است.

لهستان و رومانی اولین سیستم‌های مروپس خود را در این ماه (نوامبر 2025) دریافت کردند و آموزش خود را در کنار سربازان آمریکایی در یکی از بزرگترین مناطق آموزش نظامی لهستان آغاز کردند.

پیش از این، در تاریخ 9 و 10 سپتامبر2025، ناتو با شوک بزرگی مواجه شد، زمانی که بیش از 20 پهپاد روسی از چهار مکان مختلف پرواز کرده و وارد حریم هوایی لهستان شدند. مسیر پرواز حداقل پنج پهپاد نشان داد که آنها عمدا فرودگاه "ژشوف-جاسیونکا"، یک پایگاه مهم تدارکاتی ناتو، را تهدید می‌کردند.

این تهاجم همزمان با حمله هوایی بزرگ روسیه به اوکراین بود. در آن زمان، جت‌های جنگنده ناتو به پرواز درآمدند و چندین پهپاد سرنگون شدند، در حالی که بقیه پهپادها در سراسر لهستان سقوط کردند.



پس از آن، تهاجم‌های بی‌سابقه مشابهی در رومانی رخ داد، زمانی که یک پهپاد روسی حدود 10 کیلومتر در نزدیکی مرز دریای سیاه نفوذ کرد.

این امر باعث واکنش زنجیره‌ای شد و پهپادهای ناشناس بیشتری در آسمان دانمارک، سوئد، آلمان، استونی و بلژیک ظاهر شدند. بسیاری از این پهپادها باعث تعطیلی فرودگاه و بسته شدن حریم هوایی شدند.

تجاوز پهپادها به حریم هوایی بر فراز جبهه شرقی نه تنها آسیب‌پذیری ناتو را در برابر این تهدیدات آشکار کرد، بلکه توجه را به این واقعیت جلب کرد که این اتحاد نظامی – امنیتی، دارایی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای برای خنثی کردن این پهپادهای ارزان و مهلک ندارد.

در حالی که یک پهپاد شاهد روسی حدود 25 تا 35 هزار دلار قیمت دارد، موشک‌های رهگیر مورد استفاده ناتو میلیون‌ها دلار برای هر واحد هزینه دارند.

در واقع اینجاست که اهمیت سیستم " مروپس"مشخص می شود. بنا به مدعای منابع غربی، پهپادهای رهگیر مروپس می‌توانند به طور خودکار پهپادهای متخاصم را با سرعت بالا تعقیب و منهدم کنند و قیمت آنها حدود 15 هزار دلار است، تقریبا نصف قیمت یک پهپاد شاهد.

این سیستم در اوکراین آزمایش شده است، جایی که به دلیل نابودی 40 درصد از پهپادهای انتحاری شاهد روسیه، مورد تقدیر قرار گرفته است.

مروپس برای دفاع ارزان تر از ناتو



در جنگی که به سرعت به مرز چهار ساله نزدیک می‌شود، اوکراین با موفقیت پهپادهای رهگیر مقرون‌به‌صرفه‌ای را برای خنثی کردن پهپادهای روسی که دارایی‌های استراتژیک این کشور را هدف قرار می‌دهند، مستقر کرده است.

در واقع، پهپاد مروپس، به همراه سایر پهپادهای رهگیر، بخشی از معماری دفاع هوایی چندلایه اوکراین است که عمدتا به سیستم‌های سنتی مانند توپ‌های ضدهوایی و جنگ الکترونیک برای مقابله با حجم بالای شاهدها متکی است.

پهپاد مروپس یک سیستم ضدهوایی پرسه زن بدون سرنشین (C-UAS) جمع و جور و مجهز به هوش مصنوعی است که برای شناسایی، ردیابی و خنثی‌سازی پهپادهای متخاصم، به ویژه تهدیدهای کم‌هزینه و کُند مانند شاهد، طراحی شده است. این پهپاد، تغییری به سمت رهگیری پهپاد به پهپاد، مقرون به صرفه و متحرک را نشان می‌دهد که به جای موشک‌های گران‌قیمت یا جنگ الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد.

این پهپاد به عنوان بخشی از پروژه عقاب به رهبری ایالات متحده ساخته شده است.

سرتیپ"کورتیس کینگ"، رئیس دهمین فرماندهی دفاع هوایی و موشکی ارتش، در پایگاه لهستانی محل برگزاری آموزش رزمی این پهپاد آمریکایی گفت: "این یکی از موثرترین قاتلان پهپاد شاهد در حال حاضر در کره زمین است. ما به طور محافظه‌کارانه تخمین می‌زنیم که این سامانه مسئول انهدام حدود 40 درصد از کل پهپادهای شاهد پرتاب شده به اوکراین بوده است."

سامانه مروپس شامل پرتابگرها، پهپادهای رهگیر و یک ایستگاه کنترل زمینی است. این پهپادها مستقیما از وانت‌های معمولی پرتاب می‌شوند. مروپس می‌تواند برای شکار پهپادهای شناسایی دشمن یا حمله به آنها در نزدیکی خط مقدم و همچنین برای مقابله با پهپادهای دوربرد نیز استفاده شود.