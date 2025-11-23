قیمت شوکه کننده بلیط چابهار به تهران!!

در حالی چابهار، مرکز و بزرگ ترین شهر شهرستان چابهار و مهم ترین شهر جنوب استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و بندر چابهار، مهم ترین بندر ایران در سواحل مکران است که طبق روایت برخی از مردم بومی این منطقه مشکلاتی در حوزه حملونقل هوایی، زیرساخت های درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی وجود دارد.
به گزارش تابناک؛ قیمت یک بلیط هواپیمای بیزینس کلاس از چابهار به تهران حدود ۱۲ میلیون تومان است و دیگر کلاس ها هم ۵ تا ۶ میلیون تومان قیمت دارند. مگر از نظر امکانات چه تفاوتی وجود دارد که باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت شود؟