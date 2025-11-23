میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت شوکه کننده بلیط چابهار به تهران!!

در حالی چابهار، مرکز و بزرگ‌ ترین شهر شهرستان چابهار و مهم‌ ترین شهر جنوب استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و بندر چابهار، مهم‌ ترین بندر ایران در سواحل مکران است که طبق روایت برخی از مردم بومی این منطقه مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل هوایی، زیرساخت‌ های درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۶۰
1732 بازدید
قیمت شوکه کننده بلیط چابهار به تهران!!

به گزارش تابناک؛ قیمت یک بلیط هواپیمای بیزینس کلاس از چابهار به تهران حدود ۱۲ میلیون تومان است و دیگر کلاس‌ ها هم ۵ تا ۶ میلیون تومان قیمت دارند. مگر از نظر امکانات چه تفاوتی وجود دارد که باید ۱۲ میلیون تومان پرداخت شود؟

 

بلیت بلیط چابهار قیمت بلیط پرواز هواپیمای چابهار تهران بیزینس کلاس بلیط بیزینس کلاس
تفاوتش پول بی زبون بیت المال است که برای مدیران شرکت های دولتی پرداخت میشه
