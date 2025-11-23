علیرضا سلیمی با توضیح انتقادات خود درباره وضعیت فیلترینگ، گفت: از روز اول که وزیر ارتباطات به مجلس آمد، بنده سؤال کردم چه کسانی فیلتر میکنند و درآمد فروش فیلترشکنها چقدر است؟ اگر فقط به همین سؤال شفاف پاسخ داده شود، بسیاری از مسائل دیگر نیز روشن خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: دولت مدام از شفافیت صحبت میکند، اما چرا مشخص نمیکند چه کسانی پشت فیلترینگ هستند و شرکتهای فروش VPN چه میزان درآمد دارند؟ اگر این موضوع روشن شود، کسانی که در حال بازی با افکار مردم هستند نیز رسوا خواهند شد.
نماینده تهران همچنین ضمن اشاره به صحبتهای سخنگوی دولت، گفت: اینکه دائم درباره مسائل مختلف اظهارنظر میکنند، اما درباره موضوع مهم فیلتر و درآمدش شفافیت وجود ندارد، قابل قبول نیست.
ضرورت سلامت روایتها و پرهیز از جنگ روانی
سلیمی در ادامه با اشاره به اهمیت حکمرانی رسانهای در جهان، بیان کرد: امروز زمان جنگ روایات است. دیگر کسی با نیروی نظامی کشورها را اشغال نمیکند. ذهن و دل مردم هدف قرار میگیرد.
او برای نمونه به مناقشه آمریکا و چین درباره تیکتاک اشاره کرد و افزود: سؤال این است که چرا آمریکاییها با چینیها بر سر تیکتاک نزاع دارند؟ چون سلامت فضای ذهنی و روایتی برایشان مهم است. حتی در غرب نیز مرزهای آزادی مشخص است. کارشناسان بارها تاکید کردهاند که دروغ و تخریب، خط قرمز همه حکومتهاست و نمیتوان آزادی بیقید را جایگزین حکمرانی مسئولانه کرد.
برخی به نام فیلترینگ دنبال منافع سیاسیاند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سوءاستفادههای سیاسی از موضوع فیلترینگ، متذکر شد: بعضیها بحث فیلترینگ یا عدمفیلترینگ را دستاویزی برای منافع سیاسی خود قرار دادهاند. اصل بحث، موضوع دیگری است.
او ادامه داد: بحث اصلی این است که آیا ما حکمرانی در فضای مجازی میخواهیم یا نه؟ در این موضوع، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و مخالفی دیده نشده است. بنابراین طرح بحثهای حاشیهای درباره فیلترینگ یک بحث انحرافی است.
سلیمی با اشاره به دیدگاه متفکرانی چون شهید مطهری گفت: سالها قبل هم تأکید شده بود که آزادی باید مرز داشته باشد. حتی کشورهای غربی نیز مرزهای آزادی را مشخص کردهاند، اینکه حدود آزادی در فضای مجازی کجاست، باید برای مردم روشن شود.
دولت نباید خبرنگاران را نامحرم بداند
نماینده تهران در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد رسانهای دولت انتقاد کرد و گفت: چرا دولت خبرنگاران را نامحرم میبیند؟ چرا مسائل را پیچیده میکنند و اجازه نمیدهند اطلاعات شفاف در اختیار مردم قرار گیرد؟