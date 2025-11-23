میلی صفحه خبر لوگو بالا
مسدودسازی راه‌های جنگلی در مازندران

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: مسدودسازی کامل مسیرهای منتهی به جنگل‌ها و مراتع سطح استان با هدف پیشگیری از آتش‌سوزی، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش خطر وقوع حوادث ناگوار در روزهای گرم پیش‌رو اتخاذ شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۵۳
| |
787 بازدید
|
۳
مسدودسازی راه‌های جنگلی در مازندران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حسینعلی محمدی در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران در منطقه الیت اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و خطر بالای بروز حریق در جنگل‌ها و مراتع، به تمامی سرجنگلبانان حوزه‌های استحفاظی هشت‌گانه، اکیپ‌های گشت منابع طبیعی، دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها آماده‌باش کامل ابلاغ شده است.

وی از دهیاران منطقه نیز خواست علاوه بر مسدود سازی تمام مسیر‌های منتهی به عرصه‌های جنگلی و مرتعی زیرپوشش، نظارت و بازرسی را در این بخش افزایش دهند تا از بروز هرگونه حوادث احتمالی و به ویژه وقوع حریق در جنگل جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به وقوع آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس، تصریح کرد: گروه‌های مردمی و نیرو‌های امدادی زیادی از نخستین ساعت وقوع حریق در عرصه‌های جنگلی مرزن آباد به محل حادثه اعزام شدند و همچنان در حال تلاش برای اطفای کامنل آتش هستند.

محمدی حفاظت و حراست از عرصه‌های حنگلی و مرتعی را یک وظیفه ملی دانست و با اشاره به گرمای هوا و احتمال وقوع آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، از مسافران و گردشگران خواست ضمن همکاری با دهیاری‌ها و اعضای شورا‌های اسلامی، تا اطلاع بعدی از حضور در عرصه‌های جنگلی و مرتعی این استان خودداری کنند تا شاهد حوادث غیرمترقبه‌ای نباشیم.

مسدودسازی الیت جنگل الیت منابع طبیعی چالوس مرزن آباد گردشگران
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
3
پاسخ
خیلی ممنون چه اقدام مفیدی !؟ برادر ما رو سر کار گذاشتی .
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
2
پاسخ
مگر برای خطه شمال چیزی بنام جنگل هم مونده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
2
پاسخ
بعد از اینکه جنگلامون سوخت؟!!
