به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حسینعلی محمدی در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران در منطقه الیت اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و خطر بالای بروز حریق در جنگلها و مراتع، به تمامی سرجنگلبانان حوزههای استحفاظی هشتگانه، اکیپهای گشت منابع طبیعی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها آمادهباش کامل ابلاغ شده است.
وی از دهیاران منطقه نیز خواست علاوه بر مسدود سازی تمام مسیرهای منتهی به عرصههای جنگلی و مرتعی زیرپوشش، نظارت و بازرسی را در این بخش افزایش دهند تا از بروز هرگونه حوادث احتمالی و به ویژه وقوع حریق در جنگل جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به وقوع آتش سوزی در عرصههای جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس، تصریح کرد: گروههای مردمی و نیروهای امدادی زیادی از نخستین ساعت وقوع حریق در عرصههای جنگلی مرزن آباد به محل حادثه اعزام شدند و همچنان در حال تلاش برای اطفای کامنل آتش هستند.
محمدی حفاظت و حراست از عرصههای حنگلی و مرتعی را یک وظیفه ملی دانست و با اشاره به گرمای هوا و احتمال وقوع آتش سوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی، از مسافران و گردشگران خواست ضمن همکاری با دهیاریها و اعضای شوراهای اسلامی، تا اطلاع بعدی از حضور در عرصههای جنگلی و مرتعی این استان خودداری کنند تا شاهد حوادث غیرمترقبهای نباشیم.