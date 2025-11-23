میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل الیت مهار شد‌

با بهتر شدن شرایط و برطرف شدن دود، آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» اکنون تحت کنترل بوده و امروز شرایط نسبت به روز گذشته بهتر است و دیگر در منطقه دود مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۵۰
| |
433 بازدید
|
۱

۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل الیت مهار شد‌

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران‌ گفت: با بهتر شدن شرایط و برطرف شدن دود، آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» اکنون تحت کنترل بوده و امروز شرایط نسبت به روز گذشته بهتر است و دیگر در منطقه دود مشاهده نمی‌شود.

‌هم اکنون آتش تنها بخش‌هایی در پایین‌دست همچنان شعله‌ور است و نیرو‌های عملیاتی برای مهار نقاط فعال به سرعت به پایین‌دست اعزام شده‌اند و برخی از تیم‌هایی که در ارتفاعات مستقر بودند نیز برای تقویت عملیات به این بخش منتقل شده‌اند.

‌اوضاع آتش‌سوزی تحت کنترل است و عملیات تا مهار کامل آتش ادامه دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جنگل الیت آتش نیروهای عملیاتی آتش سوزی دود
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نبرد نفس‌گیر ایلوشن و بالگردها برای مهار آتش در الیت + عکس
تصاویر وحشتناک وسعت آتش جنگل‌های هیرکانی
تصاویر تازه ناسا از آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
گریه‌های جنگلبانان هنگام سوختن جنگل هیرکانی
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
آمادگی آذربایجان برای کمک به مهار آتش هیرکانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
1
پاسخ
نمی دانستم واحد مهار آتش سوزی درصد است!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۲۹ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۹۹ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d38
tabnak.ir/005d38