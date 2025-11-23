با بهتر شدن شرایط و برطرف شدن دود، آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» اکنون تحت کنترل بوده و امروز شرایط نسبت به روز گذشته بهتر است و دیگر در منطقه دود مشاهده نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران‌ گفت: با بهتر شدن شرایط و برطرف شدن دود، آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» اکنون تحت کنترل بوده و امروز شرایط نسبت به روز گذشته بهتر است و دیگر در منطقه دود مشاهده نمی‌شود.

‌هم اکنون آتش تنها بخش‌هایی در پایین‌دست همچنان شعله‌ور است و نیرو‌های عملیاتی برای مهار نقاط فعال به سرعت به پایین‌دست اعزام شده‌اند و برخی از تیم‌هایی که در ارتفاعات مستقر بودند نیز برای تقویت عملیات به این بخش منتقل شده‌اند.

‌اوضاع آتش‌سوزی تحت کنترل است و عملیات تا مهار کامل آتش ادامه دارد.