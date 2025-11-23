میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۳۰
| |
434 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۲ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰

۱۱۱,۲۵۲,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

۱۰۹,۷۶۹,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار

۱۴۸,۳۳۴,۰۰۰

طلای دست دوم

۱۰۹,۷۶۸,۵۸۰

آبشده کمتر از کیلو

۴۸۱,۹۹۰,۰۰۰

مثقال طلا

۴۸۱,۸۵۰,۰۰۰

انس طلا

۴,۰۶۵.۹۰

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

۱,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی 

۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی

۶۰۲,۶۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی

۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی

۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶)

۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶)

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

حباب سکه

حباب سکه امامی

۸۱,۲۳۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی

۱۷,۱۸۰,۰۰۰

حباب نیم سکه

۶۱,۷۴۰,۰۰۰

حباب ربع سکه

۷۲,۴۴۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی

۳۵,۱۱۰,۰۰۰
 

 

افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
