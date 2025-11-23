قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
|
۱۱۱,۲۵۲,۰۰۰
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
|
۱۰۹,۷۶۹,۰۰۰
|
طلای ۲۴ عیار
|
۱۴۸,۳۳۴,۰۰۰
|
طلای دست دوم
|
۱۰۹,۷۶۸,۵۸۰
|
آبشده کمتر از کیلو
|
۴۸۱,۹۹۰,۰۰۰
|
مثقال طلا
|
۴۸۱,۸۵۰,۰۰۰
|
انس طلا
|
۴,۰۶۵.۹۰
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
۱,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه تک فروشی
|
۶۰۲,۶۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه تک فروشی
|
۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰
|
سکه گرمی تک فروشی
|
۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰
|
تمام سکه (قبل ۸۶)
|
۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه (قبل ۸۶)
|
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه (قبل ۸۶)
|
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
۸۱,۲۳۰,۰۰۰
|
حباب سکه بهار آزادی
|
۱۷,۱۸۰,۰۰۰
|
حباب نیم سکه
|
۶۱,۷۴۰,۰۰۰
|
حباب ربع سکه
|
۷۲,۴۴۰,۰۰۰
|
حباب سکه گرمی
|
۳۵,۱۱۰,۰۰۰