شلیک مجلس به طارمی: حواله خودرو خوب بود؟!

بعد از شکست تیم ملی مقابل ازبکستان در دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین،‌ مهدی طارمی مقابل دوربین رسانه‌ها انتقادات تندی مطرح کرد، حرف‌هایی که بازتاب زیادی داشت و با گذشت چند روز همچنان واکنش‌ها به آن ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ یکی از نماینده‌های مجلس ضمن انتقاد از مهاجم تیم ملی خواستار برخورد فدراسیون فوتبال با این بازیکن شد و در بخشی از صحبت‌هایش با کنایه تاکید کرده که چطور وقتی حواله خودرو گرفتی «بالا» خوب بود؟

چنین واکنش‌هایی موید آن است که صحبت‌های مهدی طارمی اصلا به مذاق مسئولان خوش نیامده است.

کاپیتان تیم ملی در بخشی از مصاحبه‌اش گفت:‌ «در این دو، سه سال از همان بالا دارند فوتبال را در ذهن مردم خراب می کنند، ورزشگاه آزادی را چهار سال درست نکنند،‌ استقلال و پرسپولیس در شهر قدس بازی کنند که مردم جمع نشوند. دنبال خراب کردن فوتبال هستید؟ اگر کشور تنش دارد نباید روی سر فوتبال خراب کنیم.»



این برون‌ریزی طارمی بخشی از حرف‌هایی است که مدت‌هاست مردم انتظار داشتند این نسل فوتبال حتی برای یک بار هم که شده به زبان بیاورند. انگار خودشان هم می‌دانند که در سال منتهی به جام جهانی، این تیم ملی از محبوبیت و مشروعیت لازم میان بخش قابل توجهی از مردم و افکار عمومی، برخوردار نیست. بدیهی است که تمام فعل و انفعال‌های ماه‌های گذشته این آلارم را به آنها داده و راهی برای آنها باقی نمانده و باید به سمت مردم بازگردند. اما نکته مهم این است که احتمالا دیر شده است.

در روزگاری که مردم ایران روزهای ناخوشی را سپری می‌کردند،‌ تصاویری از همین آقای طارمی به همراه چند ملی‌پوش دیگر از جمله‌ جهانبخش، عزت‌اللهی و انصاری‌فرد منتشر شد که دست در گردن یکدیگر می‌خندیدند و شوخی می‌کردند؛ سه سال پیش و تصاویری که در آن مقطع بسیار هم واکنش‌برانگیز شد. در روزهایی که مردم نگران معیشت خود بودند،‌ مشخص شد که با بدنه حاکمیت رابطه دارید و به دنبال گرفتن حواله وارد کردن خودرو هستید.

همان روزهایی که فوتبال اولویت اصلی نبود،‌ شما هیچ واکنشی به قطع برق در استان‌های گرم کشور داشتید یا یادتان نبود که «بالایی»ها در حال خراب کردن فوتبال هستند. انگار از سفینه دیگری آمدید که تازه یادتان آمده فوتبال از بین رفته و مردم دیگر فوتبال را دوست ندارند! اما اشتباه می‌کنید،‌ اینکه دوست دارید حرف‌های مردم را بزنید قشنگ نیست. این مردم فوتبال را دوست دارند،‌ اما چیزی که مردم دوست ندارند فوتبالیست و ورزشکاری است که فقط به خودش و منافعش می‌اندیشد. مردم مدت‌هاست مرز خود را مشخص کرده‌اند مبنی بر اینکه نسل فعلی به‌خصوص تعدادی از بازیکنان را که همیشه طلبکار و پرمدعا هستند دوست ندارند. مردم از شما دلخور هستند و رنجیده‌اند چون انتظار نداشتند به‌راحتی خودتان را تافته جدابافته بدانید.

صحبت‌های طارمی برای به زبان آمدن خیلی دیر است. آنقدر دیر که حتی چنین جملات و اعتراض‌های نوبرانه‌ای، چندان هم مورد توجه آنها قرار نگرفت. شما به همان بالاها وصل باشید چون اعتبارتان را از آنها می‌گیرید نه از مردم. بعد از باخت و آن همه حاشیه، حداقل باید عذرخواهی می‌کردید نه اینکه یکی از خودتان بیاید و بگوید دوست ندارم پنالتی بزنم، یا خود طارمی که می‌گوید من پنالتی‌هایم را زده‌ام؛ یعنی حتی در میان جملات درست و تامل‌برانگیز هم حرف نادرست و نامربوط می‌زنید. گرچه هم‌تیمی شما می‌نویسد که بیشتر مردم از مغزشان استفاده نمی‌کنند اما ممکن است خیلی از آنها حتی بازی با ازبکستان را هم ندیده باشند. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد،‌ خودش نشانه‌ مهمی است.