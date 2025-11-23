میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چگونه زمینه بی‌حجابی را فراهم کردیم؟!

نسبت دادن رواج بی‌حجابی و مبارزه با حجاب و عفاف به عواملی در خارج از مرزها در واقع نوعی گریز از پذیرفتن تقصیرهای خودمان است.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۱۵
| |
628 بازدید
چگونه زمینه بی‌حجابی را فراهم کردیم؟!

 منظور این نیست که دشمنان از آنطرف مرزها برای کنار زدن حجاب‌ و عفاف در ایران برنامه‌ای نداشتند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ در برنامه‌ریزی آنها برای رسیدن به این هدف و حتی سرمایه‌گذاری کلان برای تحقق آن ذره‌ای تردید نباید کرد ولی نکته بسیار مهم اینست که آنچه زمینه را برای موفقیت برنامه‌های دشمن فراهم کرد، عملکرد نادرست ما بود. اگر ما کارنامه مقبولی به مردم ارائه می‌کردیم، دشمن هرگز به هیچیک از اهدافش نمی‌رسید.

ما عدالت را زیر پا گذاشتیم، اقتصاد را فلج کردیم، رفاه را از اکثریت مردم گرفتیم، به فاصله طبقاتی دامن زدیم، با افراد فاسد و رانت‌خوار برخورد نکردیم، بابک زنجانی‌ها را از مجازات معاف کردیم، اجازه دادیم بانک آینده بقدری متورم شود که به یکی از عوامل مهم بالا رفتن تورم در کشور تبدیل شود، به مفسدین اقتصادی مجال دادیم به بهانه وارد کردن تجهیزات مربوط به چای بیش از سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول این کشور را ببلعند و رسوائی بزرگ چای دبش را به وجود بیاورند، هر سال در بودجه کل کشور ردیف‌هائی برای دستگاه‌های بی‌خاصیتی که مدعی خدمات فرهنگی هستند داشته باشیم و ده‌ها هزار میلیارد تومان به آنها اختصاص دهیم ولی سال‌ها که به آخر می‌رسند شاهد کمرنگ‌تر شدن دین در جامعه، فاصله گرفتن از اخلاق و فرهنگ و رونق بی‌حجابی باشیم.

البته بعضی از افراد روحانی هم یا در اثر غفلت و یا به دلیل مقهور شهرت و مطرح شدن، تعبیر وارداتی و استعماری «حجاب اجباری» را در زبان و قلم تکرار و ناخودآگاه به تحقق برنامه دشمن کمک شایانی کردند.

علاوه بر این دو عامل درونی، اصرار غیرمنطقی تعدادی از افراطیون بر اجرائی کردن قانونی که به جای تحکیم حجاب، منجر به تخریب آن می‌شد نیز به طرح خائنانه دشمن کمک کرد و نه فقط حجاب و عفاف بلکه تمام بخش‌های فرهنگ فاطمی از اخلاق و صفا و صداقت گرفته تا رعایت حقوق دیگران و ساده‌زیستی و ایثار را به انزوا کشاند. با مخالفین تدوین قانون برای جلوگیری از بی‌حجابی موافق نیستیم اما با قانونی موافقیم که منطقی و فاقد دافعه باشد و البته مقدم بر قانون، عملکرد قانونی، اسلامی و انسانی مسئولان است که ضامن اصلی پای‌بندی مردم به هر قانونی خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی چای دبش فساد مالی فساد اقتصادی اتهامات مالی رانت اختلاس بی حجابی دین بی دینی کشف حجاب دینداری دولتمردان
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف اختلاس ۴.۵ میلیارد تومانی در مازندران
میرسلیم: ویژه خواری ارزی به چای ختم نمی‌شود
چای دبش عرضه شده در حراج، آلوده نیست
ازغدی: برخی نان دین را می‌خورند اما چوبش را نه!
ارزیابی واقعیت و احساس واقعیت درباره حجاب
حسین انصاریان : مردم را عصبانی نکنید
بابک زنجانی پلتفرم تلویزیون را هم خرید
زنجاني «17 ميليارد دلار» پول جابجا كرد
خطرناک‌تر از جزايري‌ها، مه‌آفريدها و زنجاني‌ها
دفاع روزنامه کیهان از بابک زنجانی!
دستور فروش ۶ هزار تن چای دبش صادر شد
داستان ورود ۵٠ فروند هواپیما به کشور چیست؟!
حجاب ملاک دینداری جامعه شده است
روحانی درمورد حکم بابک‌زنجانی: پول ها کجا رفته؟
واکنش به اظهارات جمیله علم الهدی درباره دینداری
سرنوشتِ پول‌های بادآورده چای دبش!
پرونده زنجانی بدون هیچ خط‌قرمزی رسیدگی شود
آیا حکم بابک زنجانی تغییر می‌کند؟
مواجهه علمی با پدیده فساد بر اساس متدلوژی مدیریت بیماری
بی‌حجابی لزوما به معنای بی‌دینی نیست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۲۹ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۱ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۵۹ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d2Z
tabnak.ir/005d2Z