حمله تند آذری جهرمی به وفاق پزشکیان

به گزارش تابناک، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات در کانال شخصی خود نوشت:
صحبتهای آقای محمدرضا جلاییپور را در برنامه شیوه میدیدم: چه خوب میگفت که در گفتمان "وفاق" شما رقیب را بخشی از راه حل میبینی در حالیکه در غیر وفاق رقیب را بخشی از مشکل!
گفتم این جمله جناب آقای جلایی پور را کامل کنم که در وفاق پیش گرفته شده فعلی، دوستانت را بخشی از مشکل میدانی و رقبایت را بخشی از راه حل!
آقای دکتر محمدرضای عزیز! وفاق ابزار بود نه هدف، وفاقی که شعار عدالت و سفره واحد برای همه مردم را به محاق برد و سفره آقازادگان و ژنهای خوب را بر هم نزد، وفاق نیست، بگذارید نامی بر آن نگذارم!