میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله تند آذری جهرمی به وفاق پزشکیان

آذری جهرمی گفت: وفاقی که سفره آقازادگان و ژن‌های خوب را بر هم نزد، وفاق نیست!
کد خبر: ۱۳۴۱۷۰۰
| |
981 بازدید

حمله تند آذری جهرمی به وفاق پزشکیان

به گزارش تابناک، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات در کانال شخصی خود نوشت:

صحبت‌های آقای محمدرضا جلایی‌پور را در برنامه شیوه می‌دیدم: چه خوب می‌گفت که در گفتمان "وفاق" شما رقیب را بخشی از راه حل می‌بینی در حالیکه در غیر وفاق رقیب را بخشی از مشکل!

گفتم این جمله جناب آقای جلایی پور را کامل کنم که در وفاق پیش گرفته شده فعلی، دوستانت را بخشی از مشکل می‌دانی و رقبایت را بخشی از راه حل!

آقای دکتر محمدرضای عزیز! وفاق ابزار بود نه هدف، وفاقی که شعار عدالت و سفره واحد برای همه مردم را به محاق برد و سفره آقازادگان و ژن‌های خوب را بر هم نزد، وفاق نیست، بگذارید نامی بر آن نگذارم!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آذری جهرمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور وفاق
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنار رفتن ظریف و آذری جهرمی از اطراف پزشکیان
وفاق پزشکیان شکست خورد؛ راست افراطی امیدوار شد
لطفا از مردم و پزشکیان عذرخواهی کنید!
ترس پزشکیان از چه کسانی است؟!
هشدار ابطحی به پزشکیان با طعنه به وفاق!
 ۵ شرط تحقق «وفاق ملی» ؛ ایده اصلی دولت پزشکیان چقدر اجرایی است؟
وفاق وقتی معنا دارد که به وفاداران پشت نکند
شایعه استعفای پزشکیان تکذیب شد
پزشکیان: از روزی که آمدیم هر روز یک بلایی سر ما آوردند
پزشکیان: عده‌ای که 1401 به رهبری بی‌احترامی می‌کردند، 1404 گفتند جانم فدای رهبر
جنجال‌هایی که حواس دولت و مردم را پرت می‌کند!
چرا سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی پزشکیان سوختند؟!
کنایه سنگین فلاحت‌پیشه به رئیس‌جمهور
پزشکیان: از روز اول دولت، بلا پشت بلا رسید
هشدار برادرانه‌ی ابطحی به پزشکیان!
تیکه سنگین حسام الدین آشنا به دولت پزشکیان
وفاق، راهبرد حل مشکلات کشور است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d2K
tabnak.ir/005d2K