واکنش تأمین اجتماعی به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان

تأمین اجتماعی اعلام کرد: با وجود اختلاف بر سر نرخ جدید قرارداد بیمه تکمیلی، ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان بدون وقفه ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۹۷
| |
1712 بازدید
به گزارش تابناک، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با صدور اطلاعیه‌ای به انتشار مطالب و اخباری با عنوان قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی واکنش نشان داد و با بیان اینکه سازمان هیچ نقشی در قرارداد بیمه تکمیلی ندارد، تاکید کرد: سازمان برای حصول توافق منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه و در راستای تأمین منافع و صلاح بازنشستگان در اسرع وقت میان طرفین قرارداد تلاش می‌کند و همزمان ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، برقرار است.

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، مابین شرکت بیمه‌گر و کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران منعقد می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی هیچ نقشی در فرآیند فراخوان، مناقصه و قرارداد مذکور ندارد و این سازمان هر ساله و بر اساس تصمیمات داخلی، بخشی از سهم پرداختی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بر عهده گرفته و پرداخت می‌کند.

پس از انتشار فراخوان انتخاب شرکت بیمه‌گر توسط کانون عالی بازنشستگان؛ شرکت بیمه‌ی تعیین شده توسط کانون، خواستار افزایش غیرمتعارفی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال گذشته (قرارداد جاری) شده است.

ضمن تاکید بر این نکته که قرارداد مذکور مابین کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه گر منعقد می‌شود و این سازمان در انتخاب شرکت بیمه‌گر و فرآیند مناقصه و مواردی نظیر مبلغ و نرخ و… نقش و مداخله‌ای ندارد، سازمان تأمین اجتماعی به منظور صیانت از منابع بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ارتقای خدمات درمانی ایشان، تلاش کرده است تا توافقی منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه و در راستای تأمین منافع و صلاح بازنشستگان در اسرع وقت میان طرفین قرارداد حاصل شود.

همچنین در صورت عدم حصول توافق یا تأخیر در این زمینه، اقدامات لازم برای استمرار ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی پیش‌بینی شده و سازمان آمادگی دارد در جهت اجرای قانون الزام، در بستری و کلیه خدمات جراحی بازنشستگان عزیز اقدام و زمینه ارائه خدمات در بیمارستان‌های ملکی سازمان و دانشگاهی را به صورت ویژه فراهم کند.

ضمناً برای آن دسته از افرادی که نوبت و موعد انجام خدمات درمانی ایشان فرارسیده باشد، اعمال جراحی و خدمات درمانی ضروری، در مراکز ملکی سازمان به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

تامین اجتماعی بازنشستگان بیمه تکمیلی مستمری بگیران خدمات درمانی
