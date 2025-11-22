وقایع اتفاقیه
تصاویر تاریخی از تسخیر سفارت آمریکا در تهران
پس از پذیرش محمدرضا شاه توسط آمریکا، دانشجویان به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و سفارت را تسخیر کردند و برای 444 روز کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند. این ماجرا تا زمان مرگ شاه بر اثر سرطان و شکست کارکتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشت. مستندی که در ادامه میبینید و به تازگی پخش حاوی تصاویر روایتهای تازهای از آنچه در این رویداد به وقوع پیوست است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:وقایع اتفاقیه تسخیر سفارت آمریکا ویدیو گروگان گیری در سفارت سفارت آمریکا در تهران اشغال سفارت
اخبار مرتبط