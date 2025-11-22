عکس: دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها در حسینیه امام خمینی(ره)
دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها امشب شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴ با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد. در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا سلاماللهعلیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسانها بیبدیل است. در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها به مرثیهسرایی و نوحهخوانی پرداخت.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.