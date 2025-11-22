وقوع زلرله در عراق / قصر شیرین لرزید

به گزارش تابناک به نقل از مهر زمینلرزهای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در شامگاه روز شنبه، اول آذرماه ۱۴۰۴، در کشور عراق رخ داده است.
این زمینلرزه در ساعت ۱۹:۵۹ به وقت محلی و در عمق ۱۳ کیلومتری زمین ثبت شد. مختصات کانون زمینلرزه ۳۴.۹۱ درجه عرض شمالی و ۴۳.۸۱ درجه طول شرقی اعلام شده است.
با توجه به نزدیکی کانون زمینلرزه به مرز ایران، تکانهای این زلزله در چندین شهرستان غربی استان کرمانشاه نیز احساس شد. نزدیکترین شهرها به کانون لرزه شامل قصر شیرین در فاصله ۱۶۸ کیلومتری، ازگله در فاصله ۱۸۶ کیلومتری و سرپل ذهاب در فاصله ۱۹۵ کیلومتری قرار دارند. همچنین مراکز استان ایلام و سنندج به ترتیب در فاصله ۲۷۸ و ۲۹۳ کیلومتری این زمینلرزه قرار داشتند.