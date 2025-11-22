مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: مقاطع تحصیلی در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و همچنین مدارس شهری در تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام به دلیل تداوم آلودگی هوا و افزایش ذرات گرد و غبار و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی روز یکشنبه دوم آذرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.
سید مسعود یاوری اظهار کرد: پیرو جلسه قبلی ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، مجدداً جلسهای تشکیل شد و با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان، به منظور کنترل انتقال بیماریهای تنفسی و همچنین پیشبینی اداره کل هواشناسی مبنی بر افزایش و ماندگاری آلایندههای گرد و غبار و آلودگی در کلانشهرها، مصوباتی در این جلسه به تصویب رسید.
وی افزود: مهمترین مصوبه این جلسه، تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و همچنین مدارس شهری در تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام برای روز یکشنبه دوم آذرماه در نوبتهای صبح و عصر بود.
یاوری ادامه داد: موضوع دورکاری مادرانی که دارای فرزند زیر شش سال هستند نیز از دیگر مصوبات جلسه بوده و در همین چارچوب، دقیقاً مصوبات مربوط به روز شنبه برای روز یکشنبه نیز تمدید شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در خصوص سؤالات مطرحشده درباره تعطیلی سهشنبه و چهارشنبه و تداوم این موضوع، روز دوشنبه جلسهای مشترک بین کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان و مدیریت بحران تشکیل خواهیم داد تا با توجه به گزارشاتی که دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل هواشناسی و سایر دستگاهها ارائه خواهند کردُ بتوانیم به یک تصمیم جامع برای ادامه هفته برسیم.