میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است

مقاطع تحصیلی در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و همچنین مدارس شهری در تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام به دلیل تداوم آلودگی هوا روز یکشنبه دوم آذرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۷۸
| |
552 بازدید
مدارس مشهد و چند شهر استان، روز یکشنبه تعطیل است

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: مقاطع تحصیلی در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و همچنین مدارس شهری در تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام به دلیل تداوم آلودگی هوا و افزایش ذرات گرد و غبار و کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی روز یکشنبه دوم آذرماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.

سید مسعود یاوری اظهار کرد: پیرو جلسه قبلی ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، مجدداً جلسه‌ای تشکیل شد و با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان، به منظور کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی و همچنین پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های گرد و غبار و آلودگی در کلان‌شهرها، مصوباتی در این جلسه به تصویب رسید.

وی افزود: مهم‌ترین مصوبه این جلسه، تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و همچنین مدارس شهری در تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام برای روز یکشنبه دوم آذرماه در نوبت‌های صبح و عصر بود.

یاوری ادامه داد: موضوع دورکاری مادرانی که دارای فرزند زیر شش سال هستند نیز از دیگر مصوبات جلسه بوده و در همین چارچوب، دقیقاً مصوبات مربوط به روز شنبه برای روز یکشنبه نیز تمدید شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در خصوص سؤالات مطرح‌شده درباره تعطیلی سه‌شنبه و چهارشنبه و تداوم این موضوع، روز دوشنبه جلسه‌ای مشترک بین کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان و مدیریت بحران تشکیل خواهیم داد تا با توجه به گزارشاتی که دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل هواشناسی و سایر دستگاه‌ها ارائه خواهند کردُ بتوانیم به یک تصمیم جامع برای ادامه هفته برسیم.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خراسان رضوی مشهد مدارس تعطیلی آلودگی هوا
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد
مدارس ابتدایی این استان تعطیل شدند
مدارس سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه تعطیل شد
کلیه مدارس 5 شهر خوزستان غیرحضوری شد
در آلودگی هوا چه بخوریم و چه نخوریم
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی
ه‍وای تهران قرمز شد
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان فردا تعطیل است
مهدکودک و پیش دبستان در تهران تعطیل شد
آغاز طرح اضطراری مقابله با آلودگی
پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل شد
کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعلاً دوباره تشکیل نمی‌شود
مدارس و دانشگاه‌های ۷ شهر اصفهان دو روز تعطیل می‌شود
آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته
استانداری تهران امشب جلسه اضطراری برگزار می‌کند
مدارس این استان فردا غیرحضوری شد
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۵ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1y
tabnak.ir/005d1y