وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی

مدارس و دانشگاه‌ها در استان آذربایجان غربی تعطیل شد و ادارات در شهرستان‌های این استان با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی

به گزارش  تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان‌ غربی که عصر امروز تشکیل شد، با استناد به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا تا روز دوشنبه و تشدید آلاینده‌های جوی، موارد زیر برای روز یکشنبه دوم آذرماه به تصویب رسید.

شهرستان مهاباد: تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی (از ابتدایی تا متوسطه)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین ادارات و دستگاه‌های دولتی.

در شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، نقده، سلماس، خوی، میاندوآب، بوکان، پیرانشهر و شاهین‌دژ: فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها در کلیه مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) و دانشگاه‌ها در این شهرستان‌ها غیرحضوری بوده و فعالیت ادارات و نهادهای دولتی در این شهرها با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

توصیه‌های بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک: با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و ورود به وضعیت «قرمز» براساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاه‌های اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام می‌شود:

پرهیز از تردد غیرضروری: تمامی گروه‌های حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند. ممنوعیت فعالیت ورزشی تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروه‌های سنی متوقف شود.

مدیریت ناوگان حمل‌ونقل: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه‌فنی) الزامی است.

کنترل فعالیت‌های صنعتی: فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که در شعاع 50 کیلومتری کانون‌های آلودگی هوای استان واقع شده‌اند و فاقد سیستم‌های پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می‌شود.

استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی.

شهروندان با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.

آذربایجان غربی آلودگی هوا تعطیلی مدارس ادارات آموزش غیر حضوری
