عکس: آلودگی هوای تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۳۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد همچنین کیفیت هوای ۱۷ ایستگاه در شرایط قرمز و ۶ ایستگاه در شرایط نارنجی گزارش شده است. براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا امروز (اول آذر) کیفیت هوای ایستگاه‌های شریف (منطفه ۲)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پونک (منطقه ۵)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، گلبرگ (منطقه ۸)، میدان فتح (منطقه ۹)، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و وردآورد (منطقه ۲۲) با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، ستاد بحران (منطقه ۷) و شهرری (منطقه ۲۰) با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، ایستگاه‌های پردیسان (منطقه ۲) و پاسداران (منطقه ۳) با آلاینده شاخص دی اکسید نیتروژن و ایستگاه ژئوفیزیک با آلاینده شاخص مونوکسید کربن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. کیفیت هوا تنها در ایستگاه‌های سوهانک و شهید بهشتی در وضعیت قابل قبول قرار دارد. در این میان ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۶۹ آلوده‌ترین ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوای تهران است.