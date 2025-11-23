راز تغییر رنگ موهای کیت میدلتون چیست؟

پرنسس کیت پس از آنکه رنگ موی روشن‌تر و نزدیک به بلوندش توجه گسترده‌ای برانگیخت، در یک گفت‌وگوی صمیمی توضیح داد که هیچ رنگ مویی استفاده نکرده و تغییر رنگ موهایش تنها نتیجه قرار گرفتن در آفتاب بوده است.

به گزارش تابناک؛ او تابستان را همراه ویلیام و فرزندانشان در بالمرال و بخشی از تعطیلات را در مناطق آفتابی مدیترانه گذرانده که طبیعی است باعث روشن‌تر شدن موهایش شده باشد.

بازگشت او در سپتامبر با این ظاهر جدید بسیاری از طرفداران سلطنتی را غافلگیر کرد، زیرا مو‌های قهوه‌ای براق همواره یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده‌اش بود.

با وجود تعریف‌های زیاد، برخی کاربران فضای مجازی انتقاد‌های ناخوشایندی مطرح کردند؛ موضوعی که به‌ویژه با توجه به درگیری اخیر او با سرطان، حساسیت بیشتری دارد.

یک آرایشگر متخصص کار با بیماران سرطانی گفت که مو بخش مهمی از هویت و اعتمادبه‌نفس افراد است و چنین نقد‌هایی می‌تواند بسیار آسیب‌زننده باشد.