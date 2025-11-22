پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روسیه در اقدامی جنجالی میخواهد شوک به فیفا و آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ وارد کند طبق گزارش امروز (شنبه) سایت La Derecha اسپانیا، این کشور آماده برگزاری جام جهانی جدید با تیمهای غایب در آمریکا است. ایده ابداع جام جهانی جدید توسط روسیه بهخاطر تعلیق چندین ساله فوتبال این کشور توسط فیفا مطرح شد.
فیفا از ۴ سال پیش فوتبال روسیه را بهخاطر جنگ با اوکراین تعلیق کرده است.
رسانه اسپانیایی مینویسد که این جام جهانی کوچک قرار است با حضور ۸ تا ۱۲ تیم در ۴ ورزشگاه روسیه است. بر اساس گزارش این رسانه، تیمهای شرکتکننده در جام جهانی جدید روسیه عبارتند از:روسیه، صربستان، یونان، شیلی، پرو، ونزوئلا، نیجریه، کامرون، چین و ارمنستان هستند.