میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد

روسیه برای قدرت‌نمایی مقابل تحریم‌های فیفا در فوتبال به دنبال برگزاری جام جهانی کوچک است.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۴۳
| |
5 بازدید
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روسیه در اقدامی جنجالی می‌خواهد شوک به فیفا و آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ وارد کند طبق گزارش امروز (شنبه) سایت La Derecha اسپانیا، این کشور آماده برگزاری جام جهانی جدید با تیم‌های غایب در آمریکا است. ایده ابداع جام جهانی جدید توسط روسیه به‌خاطر تعلیق چندین ساله فوتبال این کشور توسط فیفا مطرح شد.

فیفا از ۴ سال پیش فوتبال روسیه را به‌خاطر جنگ با اوکراین تعلیق کرده است.

رسانه اسپانیایی می‌نویسد که این جام جهانی کوچک قرار است با حضور ۸ تا ۱۲ تیم در ۴ ورزشگاه روسیه است. بر اساس گزارش این رسانه، تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی جدید روسیه عبارتند از:روسیه، صربستان، یونان، شیلی، پرو، ونزوئلا، نیجریه، کامرون، چین و ارمنستان هستند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین جام جهانی فوتبال صربستان
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقبال پوتین از طرح آمریکا برای پایان جنگ با اوکراین
سپاهان در خانه مس جواز صعود گرفت
لابی بازیکن فوتبال با یک آقازاده برای مجوز خودرو
خبر جدید درباره زمان بازی پرسپولیس - تراکتور
برد دشوار استقلال با «آسانی» مقابل پادیاب خلخال
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
مهرداد صدیقیان عزادار شد
برگزاری تجمع عزاداران فاطمی در روز شهادت حضرت زهرا(س)
تحریم آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد هندی به‌دلیل همکاری با ایران
خارج کردن بانک‌های ناتراز ادامه دارد
نقشه آتش سوزی جنگل هیرکانی
مشارکت بمب‌افکن بی- ۵۲ آمریکا در رزمایش هوایی موریتانی
راز هوادار اماراتی پرسپولیس
​راز‌های میلیاردی زیر پای شما / چطور یک متر فرش، ۱۰ برابر یک فرش ۱۲ متری می‌ارزد؟
پزشکیان حذف چهار صفر از پول ملی را ابلاغ کرد
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
هشدار قوه قضاییه درباره مؤسسات اعزام دانشجو
زاینده‌رود از سرچشمه تا دریاچه سد
بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز بیمه تکمیلی ندارند!
یاسر آسانی کلید طلایی ساپینتو؛ فرشته خندان استقلال با اشک‌های مصنوعی!
روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1P
tabnak.ir/005d1P