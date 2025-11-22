به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت آمریکا در موریتانی در بیانیهای اعلام کرد: «۱۹ نوامبر، نیروهای پشتیبانی هوایی آمریکا و افسران نیروی هوایی موریتانی یک رزمایش یکپارچهسازی عملیات هوا-زمین را با حضور یک بمبافکن بی-۵۲ استراتوفورترس از گروه ویژه بمبافکنهای آمریکا انجام دادند.»
خبرگزاری آناتولی به نقل از این سفارتخانه آورده است که افسران موریتانی «در کنار همتایان آمریکایی خود برای تمرین عملیاتهای پشتیبانی هوایی نزدیک، افزایش آمادگی مشترک و ثبات منطقهای همکاری کردند.»
«جاستین هافمن» مدیر عملیات فرماندهی آمریکا در آفریقا (AFRICOM)، گفت: «این رزمایش تعهد راسخ این فرماندهی به ایجاد مشارکتهای قوی و ارتقای ثبات در منطقه را نشان میدهد.»
وی در ادامه افزود: «چنین آموزشهایی فقط مربوط به ایجاد ظرفیت نیست؛ بلکه مربوط به تضمین قابلیت همکاری با شرکای ما در یک محیط امنیتی پیچیده و نمایش قدرت لازم برای جلوگیری از تهدیدها و دفاع از منافع مشترکمان است.»
آمریکا، موریتانی را شریک کلیدی خود در تلاشهایش برای مقابله با تروریسم در منطقه میداند و آموزش نظامی، ستون اصلی همکاری بین دو کشور را تشکیل میدهد.