پزشکیان حذف چهار صفر از پول ملی را ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه، واحد پول ملی ایران یعنی «ریال» در چهارچوب «نظام ارزی حاکم» توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ خرید و فروش ارز است، ولی باید تعهدات قانونی کشور و میزان ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیرد. این اصلاحیه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید شده است. همچنین شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته است، بنابراین امکان حذف چهار صفر از پول ملی (ریال) فراهم شده است. در متن اصلاح شده تأکید شده که اعلام نرخ ارز باید «در چارچوب نظام ارزی حاکم (موضوع ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی)» صورت گیرد.

مسعود پزشکیان چهار صفر حذف پول ملی ابلاغ بانک مرکزی
