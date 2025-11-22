برنامه پرسپولیس تغییر کرد

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، با وجود گمانه‌زنی‌های اولیه درباره اعزام تیم پرسپولیس به قطر برای برگزاری اردوی نیم‌فصل، اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که برنامه سفر خارجی سرخ‌پوشان منتفی شده است. طبق اخبار غیررسمی، تعطیلات نیم‌فصل لیگ برتر تنها حدود دو هفته خواهد بود و همین محدودیت زمانی باعث شده باشگاه تمایلی به برگزاری اردوی برون‌مرزی نداشته باشد.

از سوی دیگر، با توجه به تعطیلات لیگ، اعضای خارجی کادرفنی و بازیکنان خارجی قصد دارند چند روزی به کشور‌های خود سفر کنند و همین موضوع زمان باقی‌مانده برای تشکیل اردو را به حداقل می‌رساند. هرچند سازمان لیگ هنوز تاریخ دقیق تعطیلات زمستانی را اعلام نکرده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این وقفه چندان طولانی نیست و تمرینات پرسپولیس در نیم‌فصل به احتمال زیاد داخل ایران پیگیری خواهد شد.