شواهد و قرائن تحلیلی و فکت‌های موجود نشان می‌دهد که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها نتیجه مطلوب را از حمله نظامی به ایران نگرفته‌اند. در جنگ 12 روزه اگرچه ضربات سنگینی به ایران وارد شد، اما ایران هم ضربات قابل توجهی به طرف مقابل وارد ساخت. در واقع ایران، مقاومت کرد و آن‌گونه که غربی‌ها توقع داشتند، تضعیف نشده و از پا در نیامده است. غربی‌ها اگرچه فشارهایی سیاسی از جنس صدور قطعنامه در شورای حکام را مستدام داشته‌اند، اما در عین حال به دنبال مذاکره هستند.

به نظرم ایران هم به این واقعیت وقوف دارد که به هر حال (در شرایط برابر) باید گفت‌وگو کرد؛ امتیاز داد، امتیاز گرفت و دستاورد خلق کرد. بن‌سلمان در این میان، تلاش دوسویه‌ای انجام می‌دهد، چراکه می‌داند اگر ایران از ان‌پی‌تی خارج و مراوداتش با سازمان‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای جهانی قطع شود به سمت توسعه همه ظرفیت‌های ممکن دفاعی و نظامی حرکت کند، زیاد است. با توجه به قراردادهایی که امریکا و سایر کشورهای غربی در حوزه نظامی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی عربستان در امریکا دارند، امنیت خاطر لازم برای توسعه تعاملات را نخواهند داشت. به ویژه اینکه بین ایران و امریکا تنش وجود داشته باشد و این تنش متوجه امریکا و پایگاه‌های امریکا در منطقه شود.

بر این اساس هم اروپا و هم امریکا آمادگی گفت‌وگو با ایران را دارند اگر یک میانجی قدرتمند و موجه منطقه‌ای میانداری کند. پیش از این قطر چنین وظیفه‌ای را انجام می‌داد که متاسفانه با درگیری‌هایی که به وجود آمد و اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، اسراییل به قطر تجاوز کرد و امریکا واکنش مناسبی نشان نداد. این روند کشورهای عربی منطقه را نگران ساخت که امریکا شریک راهبردی مناسبی نیست. بن‌سلمان برای ایجاد موازنه منطقه‌ای پایدار، چاره‌ای جز وساطت نخواهد داشت تا بالانس ایجاد کند. نقطه بالانس از نظر ایران یک تعریف و از نظر غربی‌ها تعریف دیگری دارد. باید تلاش کرد این تعاریف به هم نزدیک شود.

