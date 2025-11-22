محمدصادق جوادی حصار گفت: هم اروپا و هم امريكا آمادگي گفتوگو با ايران را دارند اگر يك ميانجي قدرتمند و موجه منطقهاي ميانداري كند.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ محمدصادق جوادی حصار گفت: پيش از اين قطر چنين وظيفهاي را انجام ميداد كه متاسفانه با درگيريهايي كه به وجود آمد و اتفاقاتي كه در منطقه رخ داد، اسراييل به قطر تجاوز كرد و امريكا واكنش مناسبي نشان نداد. اين روند كشورهاي عربي منطقه را نگران ساخت كه امريكا شريك راهبردي مناسبي نيست. بنسلمان براي ايجاد موازنه منطقهاي پايدار، چارهاي جز وساطت نخواهد داشت تا بالانس ايجاد كند. نقطه بالانس از نظر ايران يك تعريف و از نظر غربيها تعريف ديگري دارد. بايد تلاش كرد اين تعاريف به هم نزديك شود.
شواهد و قرائن تحلیلی و فکتهای موجود نشان میدهد که اروپاییها و امریکاییها نتیجه مطلوب را از حمله نظامی به ایران نگرفتهاند. در جنگ 12 روزه اگرچه ضربات سنگینی به ایران وارد شد، اما ایران هم ضربات قابل توجهی به طرف مقابل وارد ساخت. در واقع ایران، مقاومت کرد و آنگونه که غربیها توقع داشتند، تضعیف نشده و از پا در نیامده است. غربیها اگرچه فشارهایی سیاسی از جنس صدور قطعنامه در شورای حکام را مستدام داشتهاند، اما در عین حال به دنبال مذاکره هستند.
به نظرم ایران هم به این واقعیت وقوف دارد که به هر حال (در شرایط برابر) باید گفتوگو کرد؛ امتیاز داد، امتیاز گرفت و دستاورد خلق کرد. بنسلمان در این میان، تلاش دوسویهای انجام میدهد، چراکه میداند اگر ایران از انپیتی خارج و مراوداتش با سازمانهای مرتبط با انرژی هستهای جهانی قطع شود به سمت توسعه همه ظرفیتهای ممکن دفاعی و نظامی حرکت کند، زیاد است. با توجه به قراردادهایی که امریکا و سایر کشورهای غربی در حوزه نظامی و سرمایهگذاریهای اقتصادی عربستان در امریکا دارند، امنیت خاطر لازم برای توسعه تعاملات را نخواهند داشت. به ویژه اینکه بین ایران و امریکا تنش وجود داشته باشد و این تنش متوجه امریکا و پایگاههای امریکا در منطقه شود.
