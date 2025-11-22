دونالد ترامپ نیز در پی اعلام آمادگی گرین برای کناره‌گیری گفت: «فکر می‌کنم این خبر خیلی خوبی برای کشور است. خیلی خوب است.»

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، خروج مارجوری تیلور گرین از تیم ترامپ، رویدادی شگفت‌انگیز را رقم می‌زند که کمتر کسی ماه‌ها پیش تصورش را می‌کرد.

گرین، جمهوری‌خواه اهل جورجیا زمانی یکی از نزدیکترین متحدان ترامپ و از مدافعان صریح دستور کار «اول آمریکای» او بود، اما اختلاف بین این دو در ماه‌های اخیر بر سر انتشار پرونده‌های دولتی مربوط به «جفری اپستین»، مجرم جنسی و سایر مسائل، عمیق‌تر شد.

خانم گرین در یک ویدیوی ۱۰ دقیقه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که انگیزه او از استعفا، احتمال رویارویی با یک رقیب جمهوری‌خواه مورد حمایت ترامپ در انتخابات مقدماتی و احتمال تصاحب مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده بوده است.

وی در ادامه همچنین از اینکه کنگره از زمان بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری در ژانویه تا حد زیادی «به حاشیه رانده شده» است، شکایت کرد.

این سیاستمدار آمریکایی همچنین ادامه داد: «من احترام به نفس و عزت نفس زیادی دارم، خانواده‌ام را بیش از حد دوست دارم و نمی‌خواهم منطقه محبوب من مجبور به تحمل یک رقابت اولیه زننده و نفرت‌انگیز از طرف رئیس‌جمهوری شود که ما همه برایش جنگیدیم، فقط برای اینکه بعد بجنگم و انتخاباتم را ببرم، در حالی که احتمالا جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای بازنده خواهند شد. من نمی‌خواهم نقش یک همسر کتک خورده را ایفا کنم.»

گرین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «رای‌دهندگان به واشنگتن توجهی نمی‌کنند زیرا آنها می‌دانند که چقدر بدهی کارت اعتباری دارند، می‌دانند که صورتحساب‌های خودشان در پنج سال گذشته چقدر افزایش یافته است، در واقع خودشان خرید مواد غذایی را انجام می‌دهند و می‌دانند که هزینه غذا خیلی بالاست، اجاره خانه‌هایشان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است و مدیران دارایی شرکت‌ها بارها و بارها هنگام پیشنهاد خرید خانه، قیمت پیشنهادی آنها را کاهش داده‌اند.»

تنش بین ترامپ و گرین باعث نگرانی‌هایی در میان جمهوری خواهان شده مبنی بر اینکه پایگاه هواداران ترامپ در کمپین «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» ممکن است یک سال قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، زمانی که دموکرات‌ها امیدوارند کنترل کنگره را دوباره به دست گیرند، دچار تزلزل شود.

استعفای گرین باعث نزدیکتر شدن میزان کرسی‌های جمهوری خواهان به دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان می‌شود. جمهوری خواهان در سنا ۵۳ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی دموکرات‌ها دارند.

مارجوری تیلور گرین به طور فزاینده‌ای استقلال خود را از ترامپ نشان داده و به تلاش مجلس برای انتشار اجباری پرونده‌های اپستین پیوست، از رهبری مجلس نمایندگان به دلیل عدم انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی در جریان تعطیلی اخیر دولت انتقاد کرد و حمله اسرائیل به غزه را نسل‌کشی خواند.

ترامپ هم در عوض منتقد اصلی او شده و پیش از رای مجلس نمایندگان در انتشار اوراق مربوط به پرونده اپستین، گرین را «یک خائن» و «بی‌آبرویی» برای حزب جمهوری خواه نامیده بود.

ترامپ همچنین حمایتش را از گرین پس گرفت و او را یک «دیوانه غرغرو» خطاب کرد.

گرین همچنین در پیام ویدئویی خود که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، از رای مثبتش برای انتشار پرونده‌های مربوط به اپستین دفاع کرد و گفت: «دفاع از زنان آمریکایی که در ۱۴ سالگی مورد تجاوز قرار گرفتند، مورد قاچاق قرار گرفتند و توسط مردان ثروتمند و قدرتمند مورد استفاده قرار گرفتند، نباید منجر به این شود که من توسط رئیس جمهور ایالات متحده، که برای آن جنگیدم، خائن خطاب شوم و هدف تهدید قرار بگیرم.»

تیلور گرین در سال ۲۰۲۴ با ۶۴ درصد آرا در حوزه انتخابیه جورجیا پیروز شد. ساکنان این منطقه ابراز امیدواری کردند که اختلاف او با ترامپ به زودی بهبود یابد و ابراز تمایل کردند که از هر دوی آنها حمایت کنند. اما گرین روز جمعه تصریح کرد که هیچ علاقه‌ای به مشاجره با رقیب مورد حمایت ترامپ ندارد.

وی در ادامه گفت حتی اگر پیروز شود، احتمالا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در اقلیت مجلس خواهد بود و مجبور خواهد شد از ترامپ در روند استیضاح دفاع کند، وضعیتی که او آن را «پوچ» و «کاملا غیرجدی» خواند.