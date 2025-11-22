نبض خبر
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید
حسین طاهری مداح اهل بیت در مراسم فاطمیه در واکنش به اعتراض عادل فردوسی پور به حرکت وحید شمسایی در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که آن را وحدت شکنانه و ریاکارانه خوانده بود، گفت: «چرا موقع فتنه نمیرفتید عقاید سیاسیتون رو تو خلوت بگید؟! برید عقاید سیاسیتون رو پیش خانوادتون بگید نه تو خیابون. واقعه غدیر عقیده کشور ماست و باید همه جا گفت؛ چون اینجا کشور امیرالمومنینه. بدونید که بچه شیعه های مولا مثل کوه پشت همن.» سخنان کامل طاهری را در تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر عادل فردوسی پور وحید شمسایی ویدیو حسین طاهری
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۶
یکسری ها میخوان به چشم بیان مثل آقای مداح .. در کل کار شمسایی درست نبود