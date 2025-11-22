En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 511
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۵۵۲
کد خبر:۱۳۴۱۵۵۲
1587 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید

حسین طاهری مداح اهل بیت در مراسم فاطمیه در واکنش به اعتراض عادل فردوسی پور به حرکت وحید شمسایی در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که آن را وحدت شکنانه و ریاکارانه خوانده بود، گفت: «چرا موقع فتنه نمی‌رفتید عقاید سیاسیتون رو تو خلوت بگید؟! برید عقاید سیاسیتون رو پیش خانوادتون بگید نه تو خیابون. واقعه غدیر عقیده کشور ماست و باید همه جا گفت؛ چون اینجا کشور امیرالمومنینه. بدونید که بچه شیعه های مولا مثل کوه پشت همن.» سخنان کامل طاهری را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عادل فردوسی پور وحید شمسایی ویدیو حسین طاهری
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۶
غزاله چلابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
11
50
پاسخ
کار شمسایی زشت بود در همبستگی اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
9
38
پاسخ
یکسری ها می‌خوان به چشم بیان مثل آقای مداح .. در کل کار شمسایی درست نبود
جمشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
2
22
پاسخ
اینجا ایران است . با سنت و تاریخ دیرینه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
24
6
پاسخ
حرف حق جواب نداره. ما بر سر اعتقاداتمان با کسی رودرباستی نداریم.
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
3
2
پاسخ
فقط و فقط حیدر امیرالمومنین هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
11
پاسخ
همین مداح چرا در مورد فساد و اختلاص چیزی نمیگه ؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟