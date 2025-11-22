از زمانی که دولت چهاردهم شروع به کار کرده است با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند؛یکی از این مشکلات که بسیار گریبان گیر دولت چهاردهم شده است بحث استیضاح ها و استعفا ها است. استعفا هایی که بیشتر رنگ و بوی جناحی دارد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اما اکنون که یک سال از عمر دولت میگذرد تعداد این استعفا ها و استیضاح ها بالا رفته است و شاید این اتفاقات دولت را ضعیف کند. سوال پرتکراری که پیش میآید این است که چه زمانی برخی نمایندگان مجلس دست از سر دولت و وزرای دولت بر میدارند و به آنها اجازه میدهند تا به سلامت بتوانند وظیفه های خودشان را انجام دهند.
چند روز گذشته رسایی نماینده تهران در مجلس با صراحت در یه گفتوگو خطاب به عارف گفت: آقای عارف! لطفاً به مجلس نیایید. طبق قانون، جایگاه شما غیرقانونی است. نمیشود کیوسک یک دستفروش را در اهواز بهخاطر اجرای قانون خراب کنند، اما قانون درباره شما اجرا نشود! اگر فرصت کنم، به حضور شما در مجلس اعتراض میکنم.
اما این قائله به همین جا ختم نشد؛ چهارشنبه ۲۸ آبان روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان «عارف میرود؟» نوشت که عارف درخواست استعفا داده اما پزشکیان هنوز نپذیرفته است.
در همین رابطه غلامحسین کرباسچی، دبیرکل پیشین حزب کارگزاران سازندگی گفت: اینها در حقیقت جنگهای تبلیغاتیاند که مخالفان و موافقان دولت هر روز از اینگونه سخنان مطرح میکنند؛ مسائلی که واقعاً نمیتوان بر پایه آنها تحلیل جدی ارائه داد. همیشه در همه دولتها عدهای چنین شایعاتی را راه میاندازند. بهنظر من، رسانهها دستکم آنهایی که دلسوزی دارند نباید به این حواشی دامن بزنند؛ بلکه باید بیشتر تمرکز کنند بر اینکه دولت حواسش را جمع کند تا برنامههایش را اجرا کند، به وعدههایی که به مردم داده عمل کند، گرفتاریهای مردم را برطرف کند و برای نارساییهای موجود در کشور، تا جایی که میتواند، راهحل پیدا کند.
وی افزود: این حرفهای تبلیغاتی از قبیل اینکه یکی استعفا داده، دیگری نداده، یکی چنین است و دیگری چنان، تنها حواس مسئولان را پرت میکند و همزمان ذهن مردم را مشوش میسازد. مردم باید تمرکز خود را بر رفع گرفتاریهای زندگیشان بگذارند و همینها را از دولت و مسئولان مطالبه کنند. واقعاً امروز اگر با هر فردی صحبت کنید، مجموعهای از مشکلات جاری کشور را میبینید که بر زندگیشان اثر گذاشته و اینها مطالباتی است که باید دائم از دولت خواسته شود.
کرباسچی درباره متن منتشر شده در روزنامه صبح نو گفت: حالا اینکه شخصی در سمتی باشد یا نباشد، همه این موارد از سوی مسئولان اطلاعرسانی تکذیب شده است. من نمیدانم روزنامه صبحنو یا هر نشریه دیگری چه نوشته و منبع اطلاعاتش چیست، اما تا جایی که من اطلاع دارم، چنین مواردی صحت ندارد.
او ادامه داد: نمیدانم این حرفها درست است یا نه. در مورد آقای عارف یا هر فرد دیگری معتقدم که این قانون و آنچه به تصویب رسیده، در جهت خیر و صلاح کشور نیست. حال اگر کسی یا فرزندش زمانی خارج از کشور بوده، یا در شرایطی خاص زندگی کرده، اما خودش نیروی کارآمدی برای کشور است و میتواند گرهی از مشکلات مردم باز کند، چرا باید به این موارد گیر بدهیم که فرزندش آنجا به دنیا آمده یا دخترش آنجا ازدواج کرده است؟ من با این نوع نگاه چندان موافق نیستم.
کرباسچی درباره قانون دوتابعیتی گفت: این قوانینی که در مجلس تصویب میشود، بیش از آنکه در خدمت کشور باشد، جنبه سیاسی دارد و تأثیر چندانی در سرنوشت مملکت ندارد. اگر بحث نفوذ یا جاسوسی باشد، اینگونه افراد معمولاً منبع نگرانی نیستند. کسانی که بخواهند جاسوس تربیت کنند، معمولاً بهدنبال نیروهایی با ظاهری کاملاً حزباللهی هستند؛ کسانی که هیچیک از افراد خانوادهشان خارج از کشور نبودهاند و ظاهرشان کاملاً منطبق با معیارهای ظاهری رسمی است.
وی افزود: اگر کسی بخواهد جاسوس یا نفوذی را شناسایی کند، دقیقاً باید به همینها نگاه کند؛ همانطور که از ابتدای انقلاب تاکنون نیز همین بوده است. کسانی که حزب جمهوری اسلامی را منفجر کردند، آنهایی که نخستوزیری را منفجر کردند، و دیگر نفوذیها در دستگاههای مختلف، همه افرادی بودند که ظاهری کاملاً مکتبی و حزباللهی برای خود ساخته بودند.
کرباسچی درباره ظریف و عارف گفت: حال اینکه مثلاً آقای ظریف یا آقای عارف که شخصیتهای شناختهشدهای هستند فرزندشان در خارج به دنیا آمده یا مدتی آنجا زندگی کرده، اینها چیزی جز جنجال سیاسی نیست و اثر دیگری هم ندارد.
او با اشاره به قانون مجلس گفت: فرض بفرمایید یک فردی فرزندش آنجا به دنیا آمده، آنجا زندگی کرده، یا حتی اقامت داشته؛ تمام این حرفها جز ایجاد جنجالهای سیاسی، هیچ اثر دیگری ندارد. این قانونها نیز در عمل نه در خدمت مردماند و نه در خدمت کشور؛ بیشتر قوانینی با اهداف و انگیزههای سیاسیاند. حالا حتی اگر چنین موضوعی صحت هم داشته باشد، رسیدگی به آن وظیفه دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی است، نه اینکه در مجلس جنجال بهپا شود. روشن است که اینها دعواهای سیاسی است که برخی میخواهند راه بیندازند. انتظار هم نیست که آقایان در مجلس کاری کنند که دولت بتواند با خیال راحت و بدون دغدغه به مشکلات فراوان کشور برسد.
مشکل اصلی کشور این نیست که فرزند کسی خارج زندگی میکند
وی به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: در چنین شرایط استثنایی پس از این همه تهاجم خارجی، جنگ، فشارهای اقتصادی و گرفتاریهای مردم آیا باید دعوا کنیم بر سر اینکه فرزند فلانی خارج بوده یا داخل؟ هر کسی از بیرون نگاه کند میفهمد کسی که این حرفها را مطرح میکند، واقعاً دغدغه مردم ندارد. آیا به نفع مردم است که ما درگیر چنین مسائل پوچ، واهی و بیهوده شویم؟
کرباسچی ادامه داد: فرض کنید فردی چهل سال در این کشور خدمت کرده، همه او را میشناسند، ظاهر و باطنش بر همگان روشن است، مسئولان بلندپایه بارها از او تعریف کردهاند و خدمات زیادی داشته است. آیا درست است که حالا بگوییم طبق فلان قانون، او میتواند کار کند یا نمیتواند؟ همه اینها دعواهای سیاسی و رقابت برای قدرت است؛ اینکه «تو نباشی و من باشم». هیچ بخشش نه به نفع مردم است و نه به نفع کشور.
وی افزود: واقعاً آدم باید خجالت بکشد که نماینده مردم باشد و در چنین شرایطی که هر روز فشار اقتصادی بر کشور بیشتر میشود و هر لحظه جو تبلیغاتی علیه ایران تقویت میشود ـ بحثهای جنجالی از این دست راه بیندازد؛ اینکه «ما کشف کردیم فرزند فلانی خارج بوده» و مانند آن. این مسائل کجای درد مردم را درمان میکند؟
کرباسچی اظهار کرد: بعد خودشان نگاه نمیکنند که در میان مجموعههای خودشان افراد زیادی هستند که فرزندانشان در خارجاند، در کشورهای مختلف اقامت دارند. همین دیروز درباره این گفتند که فلانی در دولت چنین است و دیگری در فلان دستگاه چنان؛ در حالی که بعضی از کسانی که در رأس این حرفها هستند، خودشان زمانی شهروندی کشور دیگری داشتهاند. حالا میگویند ما پس دادیم یا ندادیم… اگر بنا باشد برخورد شود، که فقط با این چند موردی که سر آن غوغا به پا میکنند نیست؛ خیلی موارد دیگر هم هست.
وی در پایان تصریح کرد: اما اصلاً مسئله کشور این چیزها نیست. کشوری که این همه گرفتاری سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج دارد، مشکل اصلیاش این نیست که فرزند کسی در خارج زندگی میکند یا نه. آسیبِ واقعی نه از این افراد، بلکه از کسانی میرسد که ظاهر خود را کاملاً با شعارها و ادعاهای رسمی تطبیق دادهاند و همین باعث میشود هیچکس سراغشان نرود. اینها آدرس غلط میدهند؛ دنبال مسائل بیاهمیت میروند تا مثلاً نفوذ یا جاسوسی کشف کنند، در حالی که این حرفها بیاساس است و ربطی به واقعیت ندارد.