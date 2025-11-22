میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا مهاجرت نخبگان را پوشش نمی‌دهید؟

سال‌هاست که خروج سرمایه انسانی ایران از یک زنگ هشدار عبور کرده و تبدیل به یک آژیر خطر دائمی شده است؛ آژیری که ساختارهای قانونی، سیاستگذار و حتی نهادهایی که وظیفه‌شان محافظت از سرمایه انسانی است، آن را می‌شنوند، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۳۱
| |
421 بازدید

چرا مهاجرت نخبگان را پوشش نمی‌دهید؟

در این میان، رسانه ملی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در مدیریت افکار عمومی، امید اجتماعی و بازنمایی واقعیت جهان غرب داشته باشد، خود را کنار کشیده و به سیاق همان ساختارهای ناکارآمد، بی‌عملی را به وظیفه اصلی خود تبدیل کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ سؤال ساده است:اگر صداوسیما رسانه ملی است، چرا این بحران را روایت نمی‌کند؟ صداوسیما خوب می‌داند که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا امروز، دستگاه رسانه‌ای غرب هجومی بی‌سابقه علیه ایران داشته است. آنها ایران را «زمین سوخته» و کشورهای خود را «بهشت» معرفی می‌کنند؛ اما چرا رسانه ملی حتی در پاسخ به این عملیات روانی هم اقدامی نمی‌کند؟ وقتی مجری شبکه من‌وتو اعتراف می‌کند اگر امکان بازگشت داشته باشد، حاضر نیست یک دقیقه در آن «بهشت» بماند، این اعتراف ارزش رسانه‌ای ندارد؟

وقتی بسیاری از هنرمندان مهاجرت‌کرده در ویدئوهای شخصی خود از شرایط تحقیرآمیز کار و زندگی سخن می‌گویند، چرا صداوسیما این روایت‌ها را بازتاب نمی‌دهد؟ وقتی در برنامه‌های سرگرمی ماهواره‌ای خود میهمانان اعتراف می‌کنند که در غرب با آنها مثل «کله‌سیاه» رفتار می‌شود، درست همان‌طور که اینجا برخی به مهاجران نگاه می‌کنند، چرا این واقعیت‌ها در رسانه ملی بازنمایی نمی‌شود؟ چنددانش‌آموز و دانشجو، پرستار، پزشک، مهندس، چند کارگر متخصص و چند نفر از اینها که از ایران با یک زندگی نسبی قابل‌قبول مهاجرت کردند، امروز در غرب با رفاه، امنیت شغلی و احترام مواجه‌اند؟ چرا دوربین صداوسیما نمی‌رود و تجربه واقعی آنها را روایت نمی‌کند؟


وقتی امریکا برای مهار جرایم شهری از گارد ملی استفاده می‌کند، زمانی که در ایالت‌های مختلف برای کنترل خشونت، اسلحه و سرقت‌های گسترده از ارتش کمک گرفته می‌شود، چطور ممکن است همان کشور برای نیروهای کار مهاجر «فرش قرمز» پهن کند؟ اینها سؤالاتی نیست که مردم ندانند؛ سؤالاتی است که صداوسیما نمی‌خواهد روایت کند، از همین رو وقتی شما واقعیت را روایت نکنید، اینستاگرام روایت خود را می‌سازد. وقتی رسانه ملی کاری نکند، صفحات زرد و ماهواره‌ها جای خالی آن را پر می‌کنند. وقتی واقعیت‌های تلخ زندگی مهاجران بیان نشود، جوان ایرانی فقط «تصویر فیلترشده از غرب» را می‌بیند و این سکوت، از سر نفوذ است یا از سر ناتوانی مدیریتی؟!
صداوسیما اگر رسانه ملی است، باید تصویر کامل واقعیت را نشان دهد؛ هم مشکلات داخل را و هم توهمات بیرون را. اما امروز، این سازمان حتی حداقلی‌ترین وظیفه خود را در برابر بحران مهاجرت انجام نمی‌دهد. 
چرا رسانه ملی از این مسئله مهم و ملی فرار می‌کند؟ و چرا اجازه می‌دهد تصمیم پرهزینه مهاجرت بر اساس تصاویر فریبنده اینستاگرام و توهمات رسانه‌های غربی شکل بگیرد؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهاجرت نخبگان صداوسیما خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنگوی دولت: چه کسی از حذف نخبگان سود می‌برد؟
استعداد نخبگان پشت دیوار سهمیه می خشکد
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
شفاف شدن آمار مهاجرت و بازگشت نخبگان
خروج نخبگان از کشور تا دو برابر افزایش یافته است
واکنش سایت رهبر انقلاب به تحریف سخنان رهبری
انتقاد صالحی به ترویج گفتمان «هرکی می‌خواهد برود»
از فرار مغزها به مهاجرت کفّاش‌ها و لحاف‌دوزها رسیدیم
ماجرای مزدک، ارمغان انحصار صداوسیما
رونمایی از مانع بزرگ بر سر راه بازگشت نخبگان
صداوسیما:رفتن‌مزدک‌به‌آن‌شبکه ‌ازفهم‌ِکم‌‌ِسیاسی‌‌بود
چرا کسی جلوی مهاجرت نخبه‌ها را نمی‌گیرد؟
از ۷۰ استاد یک دانشکده، ۳۰ نفر مهاجرت کرده‌اند
اشتغال اصلی‌ترین نیاز استعدادهای برتر کشور
دلیل مهاجرت از نگاه یک مسئول
اختلال در اینترنت به «مهاجرت نخبگان»دامن می‌زند
افزایش چندده برابری مهاجرت علمی به خارج
سهم ناچیز ایران از سبد مهاجرت نخبگان در دنیا
فرار مغزها، سرگشته میان آمار‌ها و تعاریف
تازه ترین آمار مهاجرت نخبگان از کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۲ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005czb
tabnak.ir/005czb