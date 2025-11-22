En
پیام ویدیویی خبرساز زلنسکی؛ پایان جنگ اوکراین با سازش؟
نبض خبر

سخنان امام جمعه مشهد درباره ویلای 5 هزار متری مالک چای دبش

حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه امام جمعه مشهد با بر شمردن برخی مسائل از جمله فساد اقتصادی، بی عدالتی و تبعیض، جابه‌جایی ارزش‌های نظام و انقلاب، سختی معیشت و خالی بودن سفره مردم، اختلافات داخلی، گرایش از ساده‌زیستی به تجمل‌گرایی، رشوه‌گیری و رشوه‌خواری و به‌کارگیری افراد نالایق در مدیریت‌ها تاکید کرد باید از اینها ترسید و الا دشمن خارجی که ترس ندارد. او ویلای 5 هزار میلیاردی مالک چای دبش را یکی از مصادیق این مفاسد معرفی کرد و موارد دیگری را نیز مطرح کرد که می‌بینید و می‌شنوید.
