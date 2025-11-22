به گزارش خبرگزاری فارس، کاروان سفیران اقتدار در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، صاحب ۸۱ مدال طلا، نقره و برنز شدند. ورزشکاران ایران سهم ۱۰.۴۷ درصدی از مدال‌های طلای این دوره را داشتند.این دوره از بازی‌ها به طور رسمی از ۱۶ آبان آغاز شد و امروز (جمعه ۳۰ آبان) به پایان رسید. کاروان ایران با ۱۹۰ ورزشکار در ۲۰ رشته به رقابت پرداخت بود در نهایت ۲۹ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره و ۳۳ مدال برنز کسب کرد. ایران بعد از ترکیه و ازبکستان، کشور سوم بازی‌ها شد.ایران در حالی به این ۲۹ مدال طلا رسید که در این دوره با کاهش ماده‌ها و تعدادهای طلا روبرو بود.

مقایسه سهم ایران از مدال طلا در ۲ دوره اخیرکاروان ورزش ایران در پنجمین دوره که در قونیه ترکیه برگزار شد از مجموع ۳۷۹ مدال طلای توزیع شده، موفق شد ۲۹ مدال طلا کسب کند و در جایگاه سوم ایستاد. سهم ایران از مدال‌های طلای قونیه ۱۰.۲۹ درصد بود. درحالی‌که ازبکستان در قونیه ۵۱ مدال طلا و ۱۲ مدال بیشتر از ایران کسب کرده بود و دوم شد.درصورتی‌که کاروان ایران در ششمین دوره اگر قرار بود نتیجه قونیه را در زمینه کسب مدال طلا تکرار کند، از مجموع ۲۷۰ مدال طلای توزیع شده باید ۲۸ مدال طلا [یا در صورت محاسبه ریاضی، ۲۷.۷۸ مدال طلا] کسب می‌کرد.

بااین‌حال کاروان ورزش ۲۹ مدال طلا گرفت و در جدول مدالی هم سوم شد. کاروان ورزش ایران از نظر آماری موفق به کسب ۱۰.۷۴ درصد مدال‌های طلای ششمین دوره شد و رشد ۰.۴۵ درصدی داشت.این اتفاق در حالی رقم خورد که ازبکستانی‌ها بازهم حضور در رتبه دوم جدول را تجربه کردند، اما تعداد مدال‌های طلای ایران و ازبکستان در این دوره برابر ۲۹ بود و تیم دوم، بر اساس تعداد مدال نقره بیشتر جایگاه دوم را به دست آورد.اولین مدال را پرچم‌دار گرفتمریم بربط از جودو و علیرضا معینی از وزنه‌برداری پرچم‌داران ایران در مراسم افتتاحیه بودند که بربط با برنز خود توانست اولین مدال کاروان را بگیرد و معینی هم دو نقره و یک برنز گرفت.برنز تاریخی هندبال زنانتیم ملی هندبال زنان ایران در این دوره از بازی‌ها موفق به گرفتن مدال برنز شد که اولین مدال هندبال زنان ایران در تاریخ بازی‌های کشورهای اسلامی بود.

اولین و آخرین طلای کاروان ایراناولین طلای کاروان:سامیار عبدلی در شنا توانست مدال طلا بگیرد که اولین طلای کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های کشوری اسلامی ریاض بود.آخرین مدال کاروان:امیرحسین زارع آزادکار سنگین‌وزن ایران در روز پایانی بازی‌ها موفق به گرفتن مدال طلا شد. زارع آخرین طلای کاروان ایران را به دست آورد.

ر