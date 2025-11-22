فال حافظ یکم آذر ۱۴۰۴

ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد
آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی
یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر
کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی
از پای تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی
وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی
بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود
در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی
گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی
جانِ دلم، ای دوستِ روشنضمیر، امروز حافظ پیامی بسیار ویژه برای تو دارد. او میخواهد به تو یادآوری کند که هر موفقیت بزرگی، از قدمهای کوچک شروع میشود. زندگی و رسیدن به آرزوها، مثل بالا رفتن از یک نردبان بلند و باشکوه است. نمیتوانی یکباره به بالاترین پله بپری! باید با صبر و حوصله، پلهها را یکییکی طی کنی.
یادت باشد، هیچ استادی یک شبه استاد نشده است. هر دانشمند و هنرمندی، روزی رنج شاگردی و آموختن را به جان خریده تا به قله رسیده است. پس اگر میخواهی به نیت پاکی که در دل داری برسی، دو سلاح قدرتمند را با خودت همراه کن:
حافظ دو بیت شگفتانگیز را پیش روی تو میگذارد که کلید آرامش تو در آنهاست:
حافظ میگوید اگر بتوانی فقط برای یک لحظه، دنیا را از دیدگاه خداوند و با نگاه الهی ببینی، دیگر هیچ شک و تردیدی در دلت باقی نمیماند و روحت روشن و شفاف میشود. یعنی از قضاوتها، نگرانیهای کوچک و کینهها رها میشوی و به یک آرامش عمیق میرسی.
او به تو میگوید اگر در این مسیر، مجبور شدی غرور و خودخواهیات را زیر پا بگذاری و “من” گفتن را کنار بگذاری، اصلاً غمگین نشو! این یک شکست نیست، بلکه بزرگترین پیروزی است. تو باید از این قید و بندهای وابستگی به نفس و غرور رها شوی تا بتوانی در عشق حقیقی (چه عشق به حق و چه عشق پاک زمینی) جاودانه شوی. این شکستن، در واقع پلی برای رسیدن به بقاست.
و حالا بخش شیرین ماجرا! دلت را به این خبرهای خوش گرم کن و بدان که شاهین اقبال بر بام خانهی شما آشیانه کرده است:
حافظ تو را به یک مسیر زیبا دعوت میکند:
یک توصیه ظریف و زیبا برایت دارد:
از رنگهای کرم و سفید که یادآور پاکی و درخشش مروارید و الماس هستند، در لباس و محیط اطرافت بیشتر استفاده کن. این رنگها برایت شگون دارند، تو را در مجالس و محافل درخشانتر و زیباتر جلوه میدهند و چشمها را به چهره پاک و مهربان تو خیره میکنند. یادت باشد، خداوند از قلب پر از محبت تو آگاه است و این پاکی درونی، شایسته بازتابی زیبا در ظاهر توست.