فال حافظ یکم آذر ۱۴۰۴

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر شوی

تعبیر فال حافظ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ :

جانِ دلم، ای دوستِ روشن‌ضمیر، امروز حافظ پیامی بسیار ویژه برای تو دارد. او می‌خواهد به تو یادآوری کند که هر موفقیت بزرگی، از قدم‌های کوچک شروع می‌شود. زندگی و رسیدن به آرزوها، مثل بالا رفتن از یک نردبان بلند و باشکوه است. نمی‌توانی یک‌باره به بالاترین پله بپری! باید با صبر و حوصله، پله‌ها را یکی‌یکی طی کنی.

یادت باشد، هیچ استادی یک شبه استاد نشده است. هر دانشمند و هنرمندی، روزی رنج شاگردی و آموختن را به جان خریده تا به قله رسیده است. پس اگر می‌خواهی به نیت پاکی که در دل داری برسی، دو سلاح قدرتمند را با خودت همراه کن:

سلاح علم و هنر: دانش خود را در زمینه‌ای که به آن علاقه داری، بالا ببر. مهارت‌هایت را تقویت کن. زینت تواضع: و از همه مهم‌تر، خودت را به هنر زیبای فروتنی مزین کن. بزرگی واقعی در افتادگی است، نه در غرور.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- راز رهایی از غرور و یافتن عشق حقیقی

حافظ دو بیت شگفت‌انگیز را پیش روی تو می‌گذارد که کلید آرامش تو در آن‌هاست:

نسخه اول: دنیا را با چشم خدا ببین!

حافظ می‌گوید اگر بتوانی فقط برای یک لحظه، دنیا را از دیدگاه خداوند و با نگاه الهی ببینی، دیگر هیچ شک و تردیدی در دلت باقی نمی‌ماند و روحت روشن و شفاف می‌شود. یعنی از قضاوت‌ها، نگرانی‌های کوچک و کینه‌ها رها می‌شوی و به یک آرامش عمیق می‌رسی.

نسخه دوم: قفسِ “مَن” را بشکن!

او به تو می‌گوید اگر در این مسیر، مجبور شدی غرور و خودخواهی‌ات را زیر پا بگذاری و “من” گفتن را کنار بگذاری، اصلاً غمگین نشو! این یک شکست نیست، بلکه بزرگترین پیروزی است. تو باید از این قید و بندهای وابستگی به نفس و غرور رها شوی تا بتوانی در عشق حقیقی (چه عشق به حق و چه عشق پاک زمینی) جاودانه شوی. این شکستن، در واقع پلی برای رسیدن به بقاست.

۲- مژده‌های آسمانی حافظ برای تو و خانواده‌ات

و حالا بخش شیرین ماجرا! دلت را به این خبرهای خوش گرم کن و بدان که شاهین اقبال بر بام خانه‌ی شما آشیانه کرده است:

آینده‌ای درخشان: آینده‌ای سراسر نور، موفقیت و کامیابی برای تو و خانواده‌ات در راه است، به دو شرط: اولاً یاد خدا را در دلت زنده نگه‌داری و ثانیاً دستت را برای کمک به دیگران همیشه باز نگه‌داری.

خبرهای خوش از راه می‌رسد:

مسافرت حالش خوب است و مشکلاتش برطرف شده. به زودی با خبرهای عالی دلت را شاد می‌کند.

بیمارت تا هفته آینده شفا پیدا می‌کند. یک کار کوچک و پر از مهر انجام بده: به او گلاب نسترن بدهید که در بهبودی‌اش موثر است.

قرض‌ها ادا می‌شود و زندانی (اگر هست) آزاد می‌گردد.

شادی و جشنی در خانواده به پا خواهد شد.

خرید و فروش و هرگونه معامله‌ای در این زمان برایت عالی و پرسود خواهد بود.

۳- یک دعوت قلبی از سوی حافظ

حافظ تو را به یک مسیر زیبا دعوت می‌کند:

از امور سطحی و ظواهر دنیا کمی فاصله بگیر. غمِ کم و زیاد شدن مادیات را به دل راه نده و بیشتر به غذای روحت، یعنی امور معنوی، بپرداز.

این راه زیبا را تنها نرو؛ اهل خانه را نیز تشویق کن تا آن‌ها هم طعم این آرامش را بچشند. اگر در این جاده عشق به خداوند قدم برداری، در آینده از بزرگان و عارفان خواهی شد.

۴- رنگ‌های شانس و زیبایی تو

یک توصیه ظریف و زیبا برایت دارد:

از رنگ‌های کرم و سفید که یادآور پاکی و درخشش مروارید و الماس هستند، در لباس و محیط اطرافت بیشتر استفاده کن. این رنگ‌ها برایت شگون دارند، تو را در مجالس و محافل درخشان‌تر و زیباتر جلوه می‌دهند و چشم‌ها را به چهره پاک و مهربان تو خیره می‌کنند. یادت باشد، خداوند از قلب پر از محبت تو آگاه است و این پاکی درونی، شایسته بازتابی زیبا در ظاهر توست.