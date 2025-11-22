استفاده گرگ از ابزار برای شکار!

در حالی که پیش از این در حیواناتی چون میمون، شامپانزه، کلاغ، ماهی عاج دار، کرکوکودیل و اختاپوس به عنوان موجوداتی که ابزار استفاده می‌کنند شناخته می‌شدند، حالا تصاویری منتشر شده که نشان می‌‌دهد یک گرگ نیز چنین می‌کند. بر اساس این تصاویر یک گرگ وحشی در کانادا بیرون کشیدن تله برای خرچنگ‌ها مشغول شکار بود مشاهده می‌شود. دانشمندان می‌گویند این احتمالاً اولین نمونه ثبت شده از استفاده گرگ وحشی از ابزار برای به دست آوردن غذا است.