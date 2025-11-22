ادعای ارتباط میترا استاد با موساد و نحوه کشتنش: نجفی گلوله نداشت!

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق پرونده محمدعلی نجفی که توسط نجفی عزل شد، در گفت‌و‌گویی با طرح این ادعا به نقل از اطلاعاتی‌ها که میترا استاد در جریان پروژه تجزیه کردستان عراق با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) ارتباط گرفته بوده، مدعی شد او لوند بود و با اشخاص زیادی ارتباط داشت! علیزاده همچنین مدعی شد عامل قتل استاد، شهردار پیشین تهران نبوده و همسر نجفی به این وکیل گفته که خشاب و گلوله‌های کلت نجفی پیش او بوده و به همین دلیل نمی‌توانسته شلیک کرده بود. علیزاده می‌گوید وقتی این موضوع را با نجفی در میان گذاشته، او به علیزاده گفته که صدایش را درنیاورید! ادعاهای این وکیل را می‌بینید و می‌شنوید.