لحظه اعلام پایان برنامه چندشنبه با سینا ولی الله

برنامه چند شنبه با سینا که توسط سینا ولی الله مجری سابق صداوسیما ابتدا به عنوان یک برنامه سرگرمی تولید می‌شد، در چند سال اخیر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و همین موضوع این برنامه را مناقشه برانگیز کرد. حالا پس از یک بار توقف و از سرگیری این برنامه، سینا ولی الله با انتشار ویدیویی از پایان این برنامه به دلیل تغییر رویکرد شبکه ام بی سی پرشیا (متعلق به عربستان سعودی) خبر داد. بخشی از اظهارات این مجری درباره پایان برنامه‌اش را می‌بینید و می‌شنوید.