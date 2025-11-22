En
تعداد بازدید : 208
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۵۰۴
کد خبر:۱۳۴۱۵۰۴
788 بازدید
نبض خبر

لحظه اعلام پایان برنامه چندشنبه با سینا ولی الله

برنامه چند شنبه با سینا که توسط سینا ولی الله مجری سابق صداوسیما ابتدا به عنوان یک برنامه سرگرمی تولید می‌شد، در چند سال اخیر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و همین موضوع این برنامه را مناقشه برانگیز کرد. حالا پس از یک بار توقف و از سرگیری این برنامه، سینا ولی الله با انتشار ویدیویی از پایان این برنامه به دلیل تغییر رویکرد شبکه ام بی سی پرشیا (متعلق به عربستان سعودی) خبر داد. بخشی از اظهارات این مجری درباره پایان برنامه‌اش را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر سینا ولی الله چندشنبه با سینا ویدیو
