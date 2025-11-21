شایعه استعفای پزشکیان تکذیب شد

این شایعات صحت ندارد. ما ایران را دوست داریم و برای آن ایستاده‌ایم. فحش می‌شنویم، اما کنار نمی‌کشیم. ایران متعلق به همه ایرانیان است و دکتر پزشکیان برای همین ایستاده است.

محمدجعفر قائم‌پناه‌ در نشست با فعالان سیاسی استان قزوین با بیان اینکه دولت درد آشنای مردم است، اظهار کرد: دکتر پزشکیان اطلاع کامل از مشکلات دارد و ما نیز تلاش می‌کنیم تا شرمنده مردم و طرفداران دولت نشویم، اما مشکلات گسترده‌ای وجود دارد. هیچ دولتی تاکنون با چنین گرفتاری‌هایی شروع نکرده است.

وی افزود: وقتی از وفاق صحبت می‌کنیم، برای این است که مجلس هم همراه باشد، اما باز می‌بینیم به ما به دلیل برنامه‌ای که خودشان نوشته‌اند کنایه میزنند! قانون باید در همه‌جا حاکم باشد و حدود اختیارات برمبنای قانون مشخص شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اصلاح‌طلبی، راه نجات کشور است تاکید کرد: دکتر پزشکیان می‌گوید ایران باید اول و سربلند باشد و این نگاه، همان روحیه اصلاح‌طلبی است. باید تکرار کنیم ایران متعلق به همه ایرانیان است و همه باید برای ایران کار کنیم. به همین دلیل دکتر پزشکیان بارها تأکید کرده ایران نباید متعلق به یک گروه یا جناح باشد.

قائم‌پناه یادآور شد: اگر رویکردهای اصلاح‌طلبانه در جامعه شکل بگیرد، ایران قطعاً توسعه خواهد یافت و به نظرم دکتر پزشکیان هم این نگاه را قبول دارد.

وی با اشاره به فضای سیاسی در سال ۱۴۰۲، گفت: در آن زمان این باور وجود داشت که اصلاح‌طلبان دیگر امکان حضور موثر در قدرت را نخواهند داشت اما با تدبیر رهبری، فرصتی فراهم شد که نهایتا دکتر پزشکیان توانست وارد رقابت‌ها شود و منتخب مردم باشد.

قائم‌پناه با اشاره به تغییرات سیاسی از سال ۱۳۷۶ تاکنون گفت: نگاه‌ها و فکرها تغییر کرده است. امروز حتی چهره‌هایی از جریان راست هم به جریان اصلاحات نزدیک شده‌اند. نگاه اصلاح‌طلبانه نگاه پیشرو است و اثر خود را بر رقیبان نیز گذاشته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به سیاست خارجی دولت گفت: رویکرد دولت ارتباط مثبت با کشورهای همسایه است که دستاوردهای قابل‌توجهی در عرصه بین‌الملل به همراه داشته است. همسایه‌های ما امروز همکاری‌های خوبی با ما دارند اما ناترازی مثل ترامپ سر کار آمده که به همه دنیا حمله می‌کند.

وی افزود: ما برای مردم اقدام کردیم و حتی پای میز مذاکره با آمریکا نشستیم تا مسائل کشور حل شود، اما ترامپ ناتراز بود و در میز مذاکره نامردی کرد و جنگ علیه ایران به راه انداخت.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنانش به گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری ایران و همتای فرانسوی اشاره کرد و گفت: مکرون پیشنهاد تعلیق چهارماهه اسنپ‌بک را داده بود و در مقابل از ما تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم را می‌خواست. معلوم هم نبود بعد ۴ ماه دوباره زیر حرفشان نزنند. برای عزت خودمان هم که شده دکتر پزشکیان این پیشنهاد را نپذیرفت.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری همچنین با اشاره به شایعات مطرح‌شده درباره احتمال استعفای پزشکیان، تصریح کرد: این شایعات صحت ندارد. ما ایران را دوست داریم و برای آن ایستاده‌ایم. فحش می‌شنویم، اما کنار نمی‌کشیم. ایران متعلق به همه ایرانیان است و دکتر پزشکیان برای همین ایستاده است. ما نیاز به رانت و امکانات نداریم و هرچه داشته‌ایم برای ایران گذاشته‌ایم و بازهم می‌گذاریم. تمام تلاش ما این است شرمنده مردم و طرفداران دولت نشویم، هرچند مشکلات گسترده است.