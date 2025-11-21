میلی صفحه خبر لوگو بالا
مقام صهیونیست: برنامه‌ای برای حمله به ایران نداریم

گدعون ساعر وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی جمعه شب به همدستی آمریکا در حمایت از تجاوزگری رژیم تل آویو اشاره کرد و گفت: در صورتی که حماس سلاح‌های خود را زمین نگذارد، ایالات متحده از آغاز مجدد عملیات نظامی در غزه حمایت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۹۴
| |
13 بازدید

اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، روزنامه جروزالم‌ پست به نقل از ساعر ادعا کرد: برای متقاعد کردن جامعه جهانی، لازم است نشان دهیم که به طرح ترامپ فرصت واقعی داده‌ایم.

ساعر در ادامه درباره ایران گفت: ما توهم این را نداریم که تهدیدات ایران از میان خواهد رفت، با این حال در مقطع کنونی برنامه‌ای برای حمله به ایران نداریم.

در همین راستا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفت: ماموریت اصلی، همانطور که در قطعنامه شورای امنیت و طرح ترامپ تعریف شده است، برچیدن حماس و خلع سلاح نوار غزه است.

وی افزود: ما انتظار داریم نیروهای بین‌المللی در مرحله دوم توافق، حماس را خلع سلاح کنند و اگر این امر محقق نشود، ممکن است به جنگ بازگردیم.

در مقابل، «حازم قاسم» سخنگوی حماس در مصاحبه با شبکه الجزیره تاکید کرد: صحبت از خلع سلاح حماس تلاشی از سوی اسرائیل برای توجیه ادامه جنایاتش در غزه است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر مبنای طرح موسوم به «طرح صلح» دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای آینده نوار غزه تصویب کرد.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا ۱۳ رای مثبت و دو رای ممتنع کشورهای چین و روسیه را کسب کرد و به دلیل آنکه هیچ یک از ۱۵ عضو شورای امنیت با آن مخالفت نکردند، به تصویب رسید.

به موجب این قطعنامه، یک شورا موسوم به «شورای صلح» و یک نیروی بین‌المللی برای آنچه تثبیت‌ اوضاع در نوار غزه خوانده شده است، تشکیل شده و مجوز فعالیت خواهند گرفت.

براساس این قطعنامه، نیروی بین‌المللی روند خلع سلاح نوار غزه و تخریب زیرساخت‌های نظامی را تضمین خواهد کرد.

پیش از این، جنبش حماس نیز با رد قاطع این قطعنامه تاکید کرد: مقاومت در برابر اشغالگری با همه ابزارهای ممکن، حقی مشروع است که قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند و سلاح مقاومت نیز با تداوم اشغالگری گره خورده و هرگونه بحث درباره این سلاح باید موضوعی ملی و داخلی باقی بماند؛ موضوعی که در چارچوب یک روند سیاسی برای پایان اشغال، تشکیل کشور و تحقق حق تعیین سرنوشت مطرح شود.

این جنبش تصریح کرد: مکلف کردن یک نیروی بین‌المللی به انجام مأموریت‌ها و نقش‌هایی در داخل نوار غزه، از جمله خلع سلاح مقاومت، بی‌طرفی این نیرو را از میان می برد و آن را به طرفی در منازعه، به نفع رژیم اشغالگر، تبدیل می‌کند.

 
اسرائیل حمله ایران تجاوزگری رژیم صهیونیستی
tabnak.ir/005cz0
