انتقاد شدید زیدآبادی خطاب به خرازی و عراقچی

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی با طرح مثالی کنایی، از مسئولانی چون کمال خرازی و عباس عراقچی انتقاد کرد که بارها اعلام می‌کنند «می‌خواهیم به توافق برسیم اما شرایط اجازه نمی‌دهد» و پرسید اگر واقعاً اراده‌ای برای توافق وجود دارد، چرا اقدام عملی نمی‌شود و اگر ندارند، چرا مردم را با جملات کلیشه‌ای خسته می‌کنند؟

احمد زیدآبادی در یادداشتی با کنایه به اظهارات اخیر برخی مقامات وزارت خارجه، نوشت: «فردی برای گشودن چشمه‌ای به راهی می‌رفت و در مسیرش به دیوار بلندی برخورد کرد و متوقف شد. وقتی از او پرسیدند پس گشودن چشمه چه شد؟ پاسخ داد: من می‌خواهم آن را بگشایم، اما مگر این دیوار را نمی‌بینید؟»

زیدآبادی در کانال تلگرامی خود ادامه داد: «ناظران از او پرسیدند، اگر واقعاً می‌خواهی راه چشمه را بگشایی، چرا این همه خود را اسیر این دیوار کرده‌ای؟ چرا تحرکی برای عبور از آن نمی‌کنی؟ یا نقبی از زیر آن نمی‌زنی، وسیله‌ای برای عبور پیدا نمی‌کنی، یا آن را دور نمی‌زنی؟»

این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشت که حکایت کسانی چون کمال خرازی و عباس عراقچی، مصداق همان بندۀ داستان است: «هر چند روز یک بار تکرار می‌کنند که می‌خواهیم به توافق برسیم اما با این شرایط نمی‌شود. اگر واقعاً می‌خواهید، چرا اقدامی برای تغییر شرایط انجام نمی‌دهید؟ و اگر نمی‌خواهید، دیگر چرا با تکرار مکرر جملات کلیشه‌ای بر خستگی و سرخوردگی مردم می‌افزایید؟ روشن و صریح بگویید نمی‌خواهیم، خلاص!»