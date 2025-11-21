جزییات دعوای خانوادگی عجیب بر سر مهریه

پلیس اعلام کرد فیلم دعوای خانوادگی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، که در آن فردی با خودرو افراد حاضر را زیر گرفته، مربوط به شهر نوبهار نزدیک مشهد است.

به گزارش تابناک، به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در ساعات اولیه انتشار، برخی کاربران آن را به شهرستان کوهدشت نسبت داده بودند، اما یکی از افراد نزدیک به محل درگیری گفت:محل وقوع حادثه را روستای نوبهار در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری مشهد اعلام کرده است.

بر اساس اظهارات این منبع، ماجرا مربوط به درگیری خانوادگیست که طی آن داماد خانواده با خودرو به چند نفر از بستگان همسر خود برخورد کرده است.

در این حادثه هیچ مورد فوتی گزارش نشده، اما چند نفر دچار آسیب‌دیدگی شده و به گفته نزدیکان خانواده، هم‌اکنون پا‌های آنان در گچ قرار دارد.

این منبع همچنین مدعی شده است که پیش از این حادثه نیز درگیری‌هایی میان همین فرد و خانواده همسرش رخ داده بود؛ از جمله آسیب‌زدن به خودرو‌های متعلق به خانواده همسر و وارد کردن خط و خش و شکستگی شیشه‌ها، که بنا بر ادعا‌ها پس از بررسی دوربین‌های مداربسته مشخص شده است.

به گفته این منبع محلی، همسر فرد مذکور قصد جدایی دارد و همین مسئله زمینه‌ساز تشدید تنش‌ها در هفته‌های اخیر شده است.