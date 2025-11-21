میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ یک هفته به اوکراین مهلت داد

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در مصالحه با فکس‌نیوز گفت:ما پنجشنبه آینده را مهلت مناسبی برای پذیرش مفاد طرح صلح پیشنهادی از سوی کی‌یف می‌داند.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۶۸
| |
778 بازدید

ترامپ یک هفته به اوکراین مهلت داد

به گزارش تابناک، الجزیره نوشت: ترامپ گفت: تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، فروش نفت روسیه را پیچیده خواهد کرد.

وی افزود: تحریم‌های بسیار سختی وجود دارد و خیلی زود اعمال خواهند شد. تحریم‌های بسیار بسیار قوی.

رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد: تا پنجشنبه آینده به اوکراین مهلت می‌دهیم تا شرایط طرح صلح را بپذیرد. این مهلت «مناسبی» برای کی‌یف است.

ترامپ اظهار داشت: ما روند صلح خاورمیانه را آغاز کرده‌ایم و خواهیم دید که حماس چه می‌کند.

وی گفت: اکنون در خاورمیانه صلح واقعی داریم و بسیاری از کشورها می‌خواهند به آن بپیوندند.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: ایران می‌خواهد به توافق برسد و شاید این اتفاق بیفتد.

ترامپ گفت:آنچه در نیجریه اتفاق می‌افتد نسل‌کشی علیه مسیحیان است و ما آن را متوقف خواهیم کرد. دولت نیجریه وظیفه خود را انجام نمی‌دهد و هزاران مسیحی کشته می‌شوند.

