ترامپ مدعی معامله با ایران شد!

به گزارش تابناک، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد ایران خواهان توافق با واشنگتن است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ضمن گزافه‌گویی علیه ایران، بار دیگر مدعی شد که تهران خواهان توافق است.

ترامپ در گفت‌وگو با رادیو فاکس بار دیگر مدعی شد: «آن‌ها می‌خواهند توافقی انجام دهند و ما احتمالاً قرار است با ایران توافق کنیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین بار دیگر با اشاره به ایران، مدعی شد: «ما یک ابر بزرگ و تاریک را از فراز خاورمیانه کنار زده‌ایم».

این اظهارات درحالی است که ترامپ پیش از نشان دادن چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، مدعی بود به‌زودی توافق با ایران حاصل می‌شود.