میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ مدعی معامله با ایران شد!

این اظهارات درحالی است که ترامپ پیش از نشان دادن چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، مدعی بود به‌زودی توافق با ایران حاصل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۶۳
| |
1084 بازدید

ترامپ دوباره مدعی شد: ایران می‌خواهد معامله کند/ ما احتمالا یک معامله را انجام خواهیم داد

به گزارش تابناک، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد ایران خواهان توافق با واشنگتن است.
 
 «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ضمن گزافه‌گویی علیه ایران، بار دیگر مدعی شد که تهران خواهان توافق است.
 
ترامپ در گفت‌وگو با رادیو فاکس بار دیگر مدعی شد: «آن‌ها می‌خواهند توافقی انجام دهند و ما احتمالاً قرار است با ایران توافق کنیم.»
 
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین بار دیگر با اشاره به ایران، مدعی شد: «ما یک ابر بزرگ و تاریک را از فراز خاورمیانه کنار زده‌ایم».
 
این اظهارات درحالی است که ترامپ پیش از نشان دادن چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، مدعی بود به‌زودی توافق با ایران حاصل می‌شود.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ توافق با آمریکا مذاکره ایران و آمریکا
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cyV
tabnak.ir/005cyV