میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای یک انتصاب پر حاشیه در کتابخانه ملی

آن‌چه در روز گذشته مورد توجه کاربران قرار گرفت، پستی از میردامادی در صفحه اینستاگرامش مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و ماجرای مهسا امینی بود. انتشار دوباره این تصویر و محتوای آن موجب شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره معیارها و سازوکار انتصاب مدیران در نهادهای فرهنگی شد. میردامادی در این پست جنجالی اینستاگرامی حاکمیت را "معتاد به ظلم" خطاب کرده بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۵۸
| |
767 بازدید

ماجرای یک انتصاب پر حاشیه در کتابخانه ملی

انتصاب سید صدرا میردامادی به‌عنوان مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور، با بازنشر یک پست جنجالی واکنش‌ گسترده کاربران و طرح پرسش‌هایی درباره شیوه انتخاب مدیران فرهنگی را برانگیخت.
 
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، چند روزی است که انتصاب مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شده است.دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سید صدرا میردامادی، به عنوان «مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور» منصوب شده است.
 
ماجرای یک انتصاب پر حاشیه در کتابخانه ملی
 
آن‌چه در روز گذشته مورد توجه کاربران قرار گرفت، پستی از میردامادی در صفحه اینستاگرامش مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و ماجرای مهسا امینی بود. انتشار دوباره این تصویر و محتوای آن موجب شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره معیارها و سازوکار انتصاب مدیران در نهادهای فرهنگی شد. میردامادی در این پست جنجالی اینستاگرامی حاکمیت را "معتاد به ظلم" خطاب کرده بود.
ماجرای یک انتصاب پر حاشیه در کتابخانه ملی
 
در پی بالا گرفتن واکنش‌ها، میردامادی صفحه اینستاگرام خود را از حالت عمومی خارج و آن را خصوصی کرد.
 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سید صدرا میردامادی کتابخانه ملی انتصاب حکم انتصاب
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cyQ
tabnak.ir/005cyQ