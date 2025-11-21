ماجرای یک انتصاب پر حاشیه در کتابخانه ملی

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، چند روزی است که انتصاب مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شده است.

دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سید صدرا میردامادی، به عنوان «مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور» منصوب شده است.