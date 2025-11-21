ماجرای یک انتصاب پر حاشیه در کتابخانه ملی

انتصاب سید صدرا میردامادی بهعنوان مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور، با بازنشر یک پست جنجالی واکنش گسترده کاربران و طرح پرسشهایی درباره شیوه انتخاب مدیران فرهنگی را برانگیخت.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، چند روزی است که انتصاب مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای مجازی و رسانهها تبدیل شده است.دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سید صدرا میردامادی، به عنوان «مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور» منصوب شده است.
آنچه در روز گذشته مورد توجه کاربران قرار گرفت، پستی از میردامادی در صفحه اینستاگرامش مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و ماجرای مهسا امینی بود. انتشار دوباره این تصویر و محتوای آن موجب شکلگیری پرسشهایی درباره معیارها و سازوکار انتصاب مدیران در نهادهای فرهنگی شد. میردامادی در این پست جنجالی اینستاگرامی حاکمیت را "معتاد به ظلم" خطاب کرده بود.
در پی بالا گرفتن واکنشها، میردامادی صفحه اینستاگرام خود را از حالت عمومی خارج و آن را خصوصی کرد.