یک سال پس از جنایت هولناک مرند که در آن استاد دانشگاه و همسرش مقابل چشمان فرزندشان به ضرب گلوله به قتل رسیدند، پرونده با نقض حکم قصاص قاتل به دادگاه برگشت.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، شامگاه ۱۸شهریور سال گذشته یکی از هولناک‌ترین جنایات شهرستان مرند رخ داد؛ جنایتی که در آن بهارک قنبرزاده، استاد دانشگاه و شوهرش به نام سعید مقابل چشمان کودک ۸ساله خود هدف انتقام‌جویی قاتلی مسلح قرار گرفتند.

آن شب اعضای این خانواده ۳نفره از خرید به خانه برگشته بودند و پدر خانواده در حال پارک کردن ماشین در حیاط خانه بود که یک خودروی پرشیا در نزدیکی خانه توقف کرد. مرد جوانی که یک قبضه سلاح کمری در دست داشت مقابل در قرار گرفت و ابتدا چند گلوله به مادر خانواده و چند گلوله نیز به پدر خانواده شلیک کرد و سوار بر خودروی پژو به همراه همدستش گریخت. این جنایت در مقابل چشمان پسربچه ۸ساله خانواده که از وحشت خشکش زده بود رخ داد.

خواستگار ناکام

به‌دنبال این جنایت، همسایه‌ها وحشتزده از خانه‌هایشان خارج شدند و همزمان پلیس و اورژانس را خبر کردند. مادر خانواده در دم جان باخته بود اما شوهرش که هنوز نفس می‌کشید به بیمارستان انتقال یافت اما تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند و وی روی تخت بیمارستان به کام مرگ رفت.

همزمان با این جنایت، تیمی ازکارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل را آغاز کردند. خیلی زود معلوم شد که عامل جنایت مردی است که سال‌ها پیش خواستگار زن جوان(بهارک قنبرزاده) بوده اما جواب رد شنیده و از همان زمان از آنها کینه به دل گرفته بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که این مرد قبل از جنایت چندین بار زن جوان و خانواده‌اش را تهدید کرده بود.

افسردگی

یکی از اعضای خانواده مقتولان به همشهری می‌گوید: از سال ۹۲بود که مزاحمت‌های قاتل برای خواهرم شروع شد. او مدعی بود که عاشق خواهرم شده و حتی وقتی جواب رد شنید هم دست از مزاحمت برنمی‌داشت و کار به جایی رسید که از او شکایت کردیم. مدتی از وی خبری نشد و بعدها متوجه شدیم که او به خارج از کشور رفته و چند سال در آنجا زندگی می‌کرده است. اما پس از چند سال که به ایران برگشت، تهدیدهایش را شروع کرد. او می‌گفت که پس از شنیدن جواب رد از خواهرم افسرده شده و به خارج از کشور رفته و در آنجا همه سرمایه‌اش را از دست داده است. او مدعی بود که عامل از دست رفتن سرمایه‌اش، خواهرم بوده و به همین دلیل پس از برگشت به ایران او را تهدید می‌کرد که باید سرمایه‌ وی را پس بدهد. درنهایت نیز تهدیدهایش را عملی کرد و خواهرم و دامادمان را به قتل رساند.

دستگیری

۴۸ساعت از وقوع این جنایت هولناک که احساسات عمومی مردم شهر را جریحه‌دار کرده بود می‌گذشت. کارآگاهان تحقیقات گسترده‌ای را برای دستگیری قاتل آغاز کرده بودند و حتی نیروهای امنیتی نیز وارد ماجرا شده و تمامی مرزها تحت کنترل درآمده بود تا اینکه قاتل در یکی از جاده‌های فرعی درحالی‌که به سمت تبریز فرار می‌کرد به محاصره پلیس درآمد و دستگیر شد. متهم در بازجویی‌ها به تهیه اسلحه و ارتکاب جنایت اعتراف کرد و این در حالی بود که تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز لحظه‌ای را که او به‌دنبال خودروی مقتولان وارد کوچه شده و ۵۶ثانیه بعد ازآنجا گریخته بود را ثبت کرده بودند. از سوی دیگر پسر خردسال مقتولان نیز در تحقیقات لحظه لحظه جنایت را برای مأموران شرح داده و گفته بود که چطور متهم ابتدا مادرش و بعد پدرش را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. به این ترتیب پرونده پس ازبازسازی صحنه جنایت به دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی فرستاده شد و متهم پای میز محاکمه قرار گرفت. او اما در جریان محاکمه اتهام قتل عمد را رد و ادعای عجیبی را مطرح کرد. وی مدعی شد: شب حادثه برای گرفتن پولم به مقابل خانه مقتولان رفتم اما آنها با هم درگیر شدند و مرد جوان با اسلحه به همسرش شلیک کرد. با دیدن این صحنه با وی درگیر شدم و می‌خواستم اسلحه را از دستش بگیرم که چند گلوله دیگر شلیک شد. یکی از آنها به‌دست من و بقیه هم به او اصابت کرد و من از ترسم فرار کردم.

به‌رغم ادعای جدید قاتل، قضات دادگاه با توجه به اعترافات اولیه متهم و تحقیقات انجام شده، وی را به ۲بار قصاص محکوم کردند و این حکم با اعتراض متهم به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد.

حکم قصاص نقض شد

با گذشت بیش از یک سال از این جنایت هولناک، درحالی‌که خانواده مقتولان و مردم مرند منتظر مجازات عامل جنایت بودند، قضات دیوان با وارد آوردن ایراداتی در پرونده حکم را نقض کردند تا پرونده بار دیگر برای تحقیقات بیشتر به دادگاه بازگردد. براساس رأی دیوان‌عالی کشور، دادگاه باید تحقیقات بیشتری از شاهدان انجام دهد و همچنین پیام‌های رد و بدل شده میان متهم و قربانی(استاد دانشگاه) به‌طور کامل بررسی شود و معلوم شود که چرا در جریان این حادثه، گلوله‌ای هم به‌دست متهم اصابت کرده است. با نقض حکم قصاص حالا متهم و خانواده مقتول منتظرند تا پس از رفع ایرادات، سرنوشت پرونده مشخص شود.