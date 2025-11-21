رهایی گروگان ۲۰۰هزار دلاری با تلاش پلیس

به گزارش تابناک، چند روز قبل مردی نزد پلیس پایتخت رفت و از ربوده شدن پسرش خبر داد. او که صاحب یک شرکت ترانزیت است گفت فرد ناشناسی از طریق واتساپ پیام داد و گفت پسرش را ربوده و باید برای آزادیاش ۲۰۰هزار دلار ارز دیجیتال بدهم.
تحقیقات پلیس در اینباره آغاز شده بود که یکی از شهروندان فیلم کوتاهی در اختیار پلیس قرار داد که صحنه آدمربایی را نشان میداد اما چهره هیچکدام از متهمان مشخص نبود.
چند روز از این آدمربایی گذشته بود که مأموران به اطلاعاتی درباره یکی از متهمان دست یافتند و او را دستگیر کردند.
متهم در بازجوییها به آدمربایی اعتراف کرد و تحقیقات در اینباره ادامه داشت که جوان ربودهشده به خانه برگشت. آدم ربایان که از دستگیری همدستشان با خبر شده بودند گروگانشان را رها کردند.
تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.