جریمه و تعلیق برای یاسرآسانی و استقلال؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، بعد از به ثمر رسیده شدن گل تساوی استقلال که از روی نقطه پنالتی توسط یاسر آسانی وارد دروازه پادیاب خلخال شد، این بازیکن خارجی استقلال حرکت عجیبی نشان داد.

یاسر آسانی پس از اینکه از روی نقطه پنالتی دروازه حریف خلخالی را باز کرد و استقلال را از کابوس نجات داد، در اقدامی عجیب و کاملاً غیرحرفه‌ای، شادی خود را با کاپیتان پادیاب تقسیم کرد و او را بوسید تا به نوعی برایش کرکری بخواند و همین رفتار باعث شد تا فضای زمین متشنج شود و مسابقه برای چیزی حدود ۲ دقیقه از جریان بیفتد.

اینطور که شنیدیم، با توجه به رفتار تنش آفرین یاسر آسانی، احتمال اینکه او به کمیته انضباطی احضار شده و یا با دستور موقت به خاطر این رفتارش، جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی را به جان بخرد، وجود دارد. ماجرایی که حداکثر تا یکشنبه شب مشخص می‌شود و البته گزارش ناظر بازی در تعیین تکلیف برای این موضوع بسیار حائز اهمیت است.