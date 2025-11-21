به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت دلار در آبانماه یکی از پرنوسانترین دورههای خود در سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشت. دلار که در هفته پایانی مهر با رقم ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان بسته شد، در آخرین روز معاملاتی آبان روی رقم ۱۱۳ هزار و ۲۵۰ تومانی به کار خود پایان داد. این اسکناس در یک ماه اخیر بازدهی مثبت ۴.۶۷ درصدی داشت. افزایش پنج هزار و ۵۰ تومانی قیمت دلار حاکی از این است که موتور نوسان در بازار ارز خاموش نشده و انتظارات تورمی همچنان فعال است.
انتشار پیشنویس قطعنامه اروپایی علیه ایران و گزارش محرمانه آژانس انرژی اتمی، نزدیک شدن به نشست شورای حکام و ابهام درباره مذاکرات ایران با طرفهای غربی مهمترین رخدادهای سیاسی در آبان بود که سهم مهمی در جهشهای مقطعی قیمت دلار داشتند.
گفتنی است قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه ابتدا با رقم ۱۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان بازگشایی شد و حتی برای ساعاتی وارد کانال ۱۱۴ هزار تومان شد، اما در پایان روز به کانال ۱۱۳ هزار تومان عقبنشینی کرد. این نوسان رفتوبرگشتی، تصویر دقیقی از یکماه اخیر بازار ارز را نشان میدهد؛ بازاری که نه در مسیر صعودی تثبیت میشود و نه توان ورود به فاز نزولی پایدار را دارد، و تحت تأثیر سیگنالهای سیاسی و اقتصادی مدام تغییر جهت میدهد.
قیمت طلا و سکه در آبانماه با وجود نوسانات مقطعی، در مجموع صعودی بود. سکه امامی که پایان مهر را با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان به پایان رسانده بود، در پایان آبان با رشد ۳.۳۶ درصدی، کانال ۱۱۷ میلیون تومان را نیز لمس کرد. این افزایش نشان میدهد که سکه در طول یک ماه گذشته بیش از آنکه تحت تأثیر اونس جهانی باشد، از تقاضای داخلی و رشد تدریجی دلار سیگنال گرفته است.
طلای ۱۸ عیار نیز آبان را با بازدهی مثبت ۳.۷۷ درصدی به پایان رساند و از محدوده ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان به کانال ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. ترکیب رشد دلار، افزایش تقاضای سرمایهای و بازگشت خریداران پس از اصلاحهای اوایل ماه، بیشترین نقش را در این بازدهی داشتهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ماههای آبان و آذر همیشه یکی از ماههای افزایش تقاضا برای اسکناس دلار است و افزایش ریسک سیاسی نیز باعث شد معاملهگران احتیاطی با حجم بیشتری وارد بازار شوند. همین تقاضا اجازه نداد دلار به کانالهای پایینتر برگردد.
با وجود اینکه تحلیلگران پیشتر سناریوی تثبیت دلار در محدوده ۱۱۲٫۵ تا ۱۱۴ هزار تومان را مشروط به عدم ارسال سیگنال منفی از سوی نشست شورای حکام و حفظ عرضه بازارساز مطرح کرده بودند، اعلام تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه شبکه فروش نفت و پتروشیمی ایران، میتواند این توازن شکننده را بههم بزند.
این تحریمها نهتنها فشار روانی جدیدی بر بازار ارز ایجاد میکند، بلکه انتظارات معاملهگران نسبت به آینده جریان ارزی دولت را تغییر میدهد. بهویژه اینکه واشنگتن صراحتاً از ضرورت مختل کردن درآمدهای ایران سخن گفته است. در چنین شرایطی، بازار که در فاز آمادهباش قرار داشت، ممکن است بخشی از تقاضای احتیاطی را فعال کند و دامنه نوسان دلار را از سناریوی تعادلی خارج کرده و به سمت مرزهای بالاتر از ۱۱۴ هزار تومان هدایت کند؛ مگر آنکه بازارساز با افزایش محسوس عرضه مانع این اثر روانی شود.
کارشناسان اقتصادی با توجه به ترکیب سه محرک اصلی یعنی قیمت دلار، رفتار خریداران داخلی و ماندگاری اونس جهانی طلا بالای محدوده ۴۰۰۰ دلاری، چشمانداز بازار طلا را در آذرماه صعودی پیشبینی میکنند. آنها میگویند اگر قیمت دلار در محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۴ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی همچنان بالای ۴۰۵۰ دلار تثبیت شود، رشد قیمتها در بازار طلا ادامه دارد. تحلیلگران میگویند تقاضای سرمایهای فعال و افزایش فشار تورمی مانع کاهش عمیق قیمتها در یک ماه پیش رو خواهد شد.
قیمت اونس جهانی نقره با کاهش یک دلار و ۱۸ سنتی، با رقم ۴۹ دلار و ۴۸ سنت در حال معامله است. گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با افت ۶ هزار و ۶۸۰ تومانی، روی رقم ۲۰۴ هزار و ۶۸۰ تومانی قرار گرفت.
قیمت سکه امامی در آخرین روز معاملاتی هفته تغییر نداشت و با رقم ۱۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه بهار آزادی با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تومان قرار گرفت.
قیمت نیم سکه با ۱۷۰ هزار تومان کاهش و ربع سکه بدون تغییر، به ترتیب با رقمهای ۶۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان و ۳۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان ثبت شدند. قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر، با رقم ۱۷ میلیون تومان بسته شد.
قیمت هر مثقال طلا با رشد محدود پنج هزار تومانی، روی رقم ۴۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار، با سه هزار تومان رشد، با رقم ۱۱ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان به فروش رسید. قیمت طلای دست دوم نیز با پنچ هزار و ۸۳۰ تومان افزایش، با رقم ۱۱ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان بسته شد.