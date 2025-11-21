یک وبسایت امریکای جنوبی ترکیب منتخب تاریخ فوتبال آسیا را منتشر کرده که نام دایی و مهدوی‌کیا در آن دیده می شود.

دایی و مهدوی‌کیا بعد از ۲۰ سال در منتخب آسیا

به گزارش تابناک؛ یک وبسایت فوتبال امریکای جنوبی در نظرخواهی از تحریریه خود ۱۱ بازیکن برتر فوتبال آسیا در هر پست را جمع آوری کرده که در این بین دو ایرانی هم حضور دارند که می شود گفت بعد از حدود ۲۰ سال نامشان دوباره در ترکیب منتخب آسیا دیده می شود.

دروازه‌بان این تیم علی الحبسی، گلر مشهور عمانی است که بزرگ‌ترین اسطوره ورزش این کشور محسوب می‌شود. او برای سال‌های طولانی در لیگ جزیره حضور داشت و در آخر هم پیراهن الهلال را پوشید. الحبسی در ویگان، بولتون و ردینگ بازی کرد و ۱۳۶ بار پیراهن تیم ملی کشورش را پوشید و پرسابقه ترین گلر آسیایی در فوتبال اروپا محسوب می‌شود.

در این تیم دو بازیکن حضور دارند که همچنان فوتبال خود را ادامه می‌دهند. یوتو ناگاتومو و سون هیونگ مین که همچنان در تیم ملی کشورشان هم عضویت دارند و آماده رقابت‌های جام جهانی فوتبال می‌شوند.

در این تیم چهار بازیکن از کره و چهار بازیکن از ژاپن حضور دارند و به شکلی جالب بازیکنان عربستانی نادیده گرفته شده‌اند.

مهدی مهدوی‌کیا یکی از باسابقه‌ترین بازیکنان آسیایی بوندسلیگا که سابقه کسب جایزه بهترین فوتبالیست قاره و همچنین گلزنی در جام جهانی را دارد به عنوان بهتریم دفاع راست انتخاب شده است.

علی دایی اولین گلزن +۱۰۰ فوتبال ملی دنیا هم در نوک خط حمله قرار گرفته است. دایی سابقه حضور در فینال لیگ قهرمانان و همچنین گلزنی به تیمهای بزرگ نظیر چلسی را در کارنامه خود می‌بیند.