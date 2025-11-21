میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازگشت چهره جنجالی به تمرینات رئال

کیلیان امباپه که سوژه جنجالی یک هفته اخیر رسانه‌های فرانسوی بود به تمرین رئال برگشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۳۷
| |
3 بازدید

بازگشت چهره جنجالی به تمرینات رئال

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پس از یک هفته پرتنش با شایعات مصدومیت، تبعید از تیم ملی و سفر جنجالی به دبی، سریال کیلیان امباپه ظاهراً با خیال راحت رئال مادرید به پایان رسید. مهاجم فرانسوی که هفته گذشته به دلیل «التهاب مچ پای راست» از سوی کادر فنی تیم ملی به خانه فرستاده شده بود، امروز (جمعه) با قدرت کامل به تمرینات باشگاه بازگشت.

امباپه بازی فرانسه مقابل آذربایجان (برد ۱-۳) را از دست داد و دوره نقاهتش در امارات متحده عربی جنجال رسانه‌ای بزرگی به پا کرد؛ بسیاری معتقد بودند مصدومیتش بیشتر «دیپلماتیک» بود تا واقعی. 

در تأیید این گمانه‌زنی، او پس از بازگشت به مادرید هیچ معاینه خاصی انجام نداد. اگرچه چیزی رسماً تأیید نشده، رئال مادرید راضی است: عکس‌های تمرین صبحگاهی او را خندان و کاملاً فعال نشان می‌دهند، حتی کنار جود بلینگام. 

در داخل باشگاه هیچ نگرانی درباره مچ پای ستاره وجود ندارد. حالا فقط باید دید ژابی آلونسو او را برای بازی یکشنبه مقابل الچه در ترکیب قرار می‌دهد یا نه. بازگشت سریع او پرونده «فرانسه» را بست و ستاره‌ بزرگ کاملاً آماده نشان داد.

 
