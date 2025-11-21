میلی صفحه خبر لوگو بالا
صد‌ها میلیون یارانه‌بگیر حذف شدند!

با توجه به عدد اعلام شده یارانه بگیران دهک چهارم تا نهم که در آبان ماه از سوی وزارت کار اعلام شد، ۴۳۸ هزار نفر دیگر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۱۳
| |
493 بازدید
صد‌ها میلیون یارانه‌بگیر حذف شدند!

با توجه به اعلام وزارت کار در آبان ماه، 41 میلیون و 874 هزار و 817 نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها در این ماه پرداخت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این در حالی است که در مرحله گذشته پرداخت یارانه‌ها، براساس دهک‌بندی انجام شده توسط وزارت کار، 42 میلیون و 313 هزار و 039 نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار داشتند.

به این ترتیب ظرف یک ماه اخیر 438 هزار و 222 نفر به نسبت مهر ماه از فهرست یارانه بگیران حذف شدند. 

لازم به توضیح است در سال جاری هشت میلیون نفر در قیاس با اسفند سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند. 

 بر اساس گزارش رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد افرادی که در مهرماه موفق به دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی شده‌اند نسبت به اسفند سال گذشته، ۸ میلیون و ۹۶ هزار و ۵۷۱ نفر کاهش داشته است. این یعنی در طول تنها هفت ماه، بیش از ۸ میلیون ایرانی از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند که البته باید توجه داشت برخی از این افراد، طبیعتا فوت شده اند اما بخش قابل توجهی به دلیل قوانین و سیاست های وزارت رفاه از لیست یارانه نقدی حذف شده اند.

معیار حذف یارانه چیست؟

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علت این حذف گسترده را تطبیق با معیار «درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان برای هر فرد» عنوان کرده‌اند؛ اما بسیاری از مردم این معیار را فاقد تناسب با واقعیت‌های اقتصادی فعلی می‌دانند. رشد تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، همگی سبب شده‌اند که مرز ده میلیونی درآمد دیگر نمایانگر رفاه اقتصادی نباشد.

 

