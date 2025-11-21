جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۳ امروز (جمعه ۳۰ آبان ماه) تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیرها از شمال به جنوب ممنوع می شود.

به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب نیز یک طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یافته و تردد روان‌تر شود.

وی در خصوص محور هراز هم گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی و در صورت لزوم، از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یک‌طرفه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: سایر محورها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.