آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۳ امروز (جمعه ۳۰ آبان ماه) تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیرها از شمال به جنوب ممنوع می شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۰۸
| |
346 بازدید
آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

 

به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب نیز یک طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یافته و تردد روان‌تر شود.

وی در خصوص محور هراز هم گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی و در صورت لزوم، از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یک‌طرفه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: سایر محورها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

 

