به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب نیز یک طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یافته و تردد روانتر شود.
وی در خصوص محور هراز هم گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی و در صورت لزوم، از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یکطرفه خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: سایر محورها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.