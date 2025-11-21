زنده از عربستان| ۳ طلا در انتظار کشتی آزاد/ بازگشت قاسمپور به شانس مجدد

مدال برنز جوجیتسو بر گردن یاسمین نظری

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در دیدار رده بندی مقابل حریف الجزایری به پیروزی رسید.

نظری در این دیدار موفق شد مقابل حمومی مایسا از الجزایر با نتیجه ۱۳-۰ پیروز شود و به مدال برنز جوجیتسو مسابقات همبستگی اسلامی برسد.