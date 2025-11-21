میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| ۳ طلا در انتظار کشتی آزاد/ بازگشت قاسمپور به شانس مجدد

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در چهاردهمین و آخرین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز جمعه ۳۰ آبان پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۰۲
| |
2751 بازدید

زنده از عربستان| ۳ طلا در انتظار کشتی آزاد/ بازگشت قاسمپور به شانس مجدد

ورزشکاران کشورمان در چهاردهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی دنبال می‌شود.

مدال برنز جوجیتسو بر گردن یاسمین نظری
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۸

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در دیدار رده بندی مقابل حریف الجزایری به پیروزی رسید.

 

نظری در این دیدار موفق شد مقابل حمومی مایسا از الجزایر با نتیجه ۱۳-۰ پیروز شود و به مدال برنز جوجیتسو مسابقات همبستگی اسلامی برسد.

قاسم‌پور به رده‌بندی رسید
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۷

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با برتری مقابل حریف الجزایری خود به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز دوم و پایانی مسابقات کشتی آزاد  بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  کامزان قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم با توجه به حضور حریفش در فینال راهی گروه شانس مجدد شد. او در دیدار شانس مجدد مقابل کشتی‌گیر الجزایر به میدان رفت و با غلبه بر او به دیدار رده‌بندی رسید. 

 

کامران قاسمپور پیش از این و در کشتی اول در وقت اول مسابقه خود با دژویف با حملات هوشمندانه توانست سه بر صفر از حریفش پیش بیافتد. 

 

کامران قاسمپور بعد از ظهر برای کسب مدال برنز به روی تشک می‌رود.

  امیر علی آذرپیرا سومین فینالیست کشتی آزاد
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۵

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلو گرم ایران در ادامه رقابت‌های روز دوم مسابقات کشتی آزاد مقابل حریف ترکیه‌ای خود ارن گیدک به برتری رسید و به فینال راه پیدا کرد. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری شد و امیر علی آذرپیرا دارنده مدال جهان و المپیک برای راه‌یابی به دیدار پایانی مقابل ارن گیداک از ترکیه با نتیجه  ۱۱ بر صفر شکست داد. 

 

امیر علی آذرپیرا در وقت اول با ارائه یک کشتی مطمئن سه بر صفر برنده شد. امیرعلی در وقت  دوم هم با یک کشتی تماشایی و انجام چند فیتیله پیچ ۱۱ بر صفر برنده شد. 

 

امیر علی آذرپیرا در مسابقات امروز هر سه حریف خود را ۱۱ بر صفر شکست داد. او پیش از کشتی‌گیران افغانستان و پاکستان را هم ۱۱ بر صفر شکست داده بود. 

 

تیم ملی کشتی آزاد در روز دوم این مسابقات چهار نماینده دارد. یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، کامران قاسمپور در وزن ۹۷ کیلوگرم،  امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند. 

امیر حسین زارع و یونس امامی پیش از این به فینال راه پیدا کرده بودند.

پیروزی امامی مقابل کشتی‌گیر قزاق/ یونس به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۳

زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، آخرین روز از رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، در چهار وزن پیگیری شد که در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی از ایران روی تشک رفت و مقابل کایپادونف د یک کشتی سخت به برتری رسید تا به دیدار فینال برسد. 

 

کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در اولین کشتی به مصاف توکتومابتوف قرقیز رفت و در جدالی سخت و نفس‌گیر پیروز تشک را ترک کرد. 

یونس امامی در نیمه نهایی هم کشتی سختی را برگزار کرد و در یک نبرد دشوار در حالی‌که تا لحظات پایانی عقب بود اما در نهایت ۶ بر ۵ برنده شد. 

 

امامی با این پیروزی راهی دیدار فینال شد و باید در دیدار فینال وزن ۷۴ کیلوگرم با کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم با آقانظراف از آذربایجان دیدار کند.

 

پیش از این امیرحسین زارع هم در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال رسیده بود.

زارع با برد قاطعانه به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۲

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

کشتی‌گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با غلبه بر کشتی‌گیر ترکیه‌ای به فینال بازی‌ها راه پیدا کرد. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  امیر حسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم مقابل هاکان بویوک کینجل از ترکیه قرار گرفت و با نتیجه   به پیروزی رسید. 

 

امیر حسین زارع  در وقت اول این مسابقه ابتدا با یک خاک دو امتیاز گرفت و با همین امتیاز هم برنده وقت اول کشتی شد. 

در تایم دوم هم امیر حسین زارع با یک حمله سریع حریف را از تشک بیرون راند و بعد هم بلافاصله با دو خاک پیاپی چهار امتیاز دیگر گرفت تا هفت بر صفر برنده شود‌. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ، کشتی آزاد ایران صاحب یک مدال طلا و یک برنز را توسط رحمان عموزاد و علی مومنی به دست آورد.

یاسمین نظری از رسیدن به فینال بازماند
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۰

زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف اماراتی شکست خورد.

 

نظری در این دیدار مقابل اسما الحسنی از امارات قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۵۰ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

آذرپیرا با ضربه فنی محمد گلزار به نیمه نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۳۱

زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارس خبرنگار اعزامی به عربستان، امیرعلی آذرپیرا، کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی یک طرفه و ۱۱ بر صفر مقابل اقبال احمدی، آزادکار افغانستانی در دومین دیدار به مصاف محمد گلزار از پاکستان رفت و با پیروزی مشابه ۱۱ بر صفر مقابل او، راهی نیمه نهایی شد.

 

آذرپیرا کار را در همان وقت اول و در ۴۶ ثانیه به اتمام رساند و تنها یک کشتی دیگر برای رسیدن به فینال دارد.

پیروزی یاسمین نظری در گام دوم
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۳۰

زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان ایران، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه) در دومین مبارزه خود مقابل حریف مراکشی پیروز شد.

 

نظری در این دیدار مقابل مائورا الدریسی از مراکش قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد، با این نتیجه یاسمین به عنوان نفر دوم گروهش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد که در این مرحله باید با اسما الحسنی از امارات به رقابت بپردازد.

پیروزی امامی مقابل کشتی‌گیر قرقیز/ یونس به نیمه‌نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۲۶

 

زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، آخرین روز از رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، در چهار وزن پیگیری شد که در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی از ایران روی تشک رفت و مقابل اوروزبک توکتومابتوف از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.

 

کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در اولین کشتی به مصاف توکتومابتوف رفت و در جدالی سخت و نفس‌گیر پیروز تشک را ترک کرد.

 

یونس امامی در وقت اول ۳ بر صفر پیش افتاد و در وقت دوم هم ۲ امتیاز دیگر گرفت، اما با چلنج مربی قرقیزستانی مواجه شد که رئیس تشک ۲ امتیاز امامی را گرفت و یک امتیاز به توکتومابتوف داد تا کشتی ۳ بر یک شود. در ادامه جدال دو کشتی‌گیر بسیار نزدیک دنبال می‌شد و کشتی‌گیر قرقیزستانی چند مرتبه برای اجرای فن اقدام کرد، اما امامی توانست یک امتیاز با بیرون انداختن توکتومابتوف و یک امتیاز هم با چلنج اشتباه قرقیزها بگیرد تا کشتی را ۵ بر یک تمام کند.

 

امامی با این پیروزی راهی نیمه نهایی شد و با یک پیروزی دیگر می‌تواند فینالیست شود. کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در نیمه نهایی با نورکوژا کایپانوف از قزاقستان دیدار کند.

زارع با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۲۰

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

کشتی‌گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولین مسابقه خود مقابل حریف خود از قرقیزستان به برتری رسید.  

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  امیر حسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم مقابل توکتومامبتوف از قرقیزستان قرار گرفت و با نتیجه  ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. 

 

امیر حسین زارع  در وقت اول این مسابقه ابتدا با یک خاک دو امتیاز گرفت و بعد در ادامه هم با یک بار بیرون انداختن و خاک سه متیاز گرفت و کشتی در وقت اول ۵ بر صفر برنده شد. 

 

در وقت دوم هم امیر حسین به حملات خود ادامه داد و توانست قبل از اتمام وقت قانونی کشتی ۱۱ بر صفر برنده شود. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ، کشتی آزاد ایران صاحب یک مدال طلا و یک برنز را توسط رحمان عموزاد و علی مومنی به دست آورد.

  برد آسان امیر علی آذرپیرا
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۱۹

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلو گرم ایران در ادامه رقابت‌های روز دوم مسابقات کشتی آزاد مقابل حریف افغانستانی خود با ضربه فنی پیروز شد.   

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری شد و امیر علی آذرپیرا دارنده مدال جهان و المپیک در اولین مسابقه خود به مصاف اقبال احمدی رفت و در یک مسابقه آسان ۱۱ بر صفر برنده شد. 

 

تیم ملی کشتی آزاد در روز دوم این مسابقات چهار نماینده دارد. یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، کامران قاسمپور در وزن ۹۷ کیلوگرم،  امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند.

 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.

شگفتی بررگ، کامران باخت
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۱۸

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در مصاف با آرسنی دژینوف از آذربایجان روبرو شد و در عین ناباوری مقابل حریفش شکست خورد.  

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز دوم و پایانی مسابقات کشتی آزاد  بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  کامزان قاسمپور در وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل آرسنی دژویف از آذربایجان با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل حریفش شکست خورد. 

 

کامران قاسمپور در وقت اول مسابقه خود با دژویف با حملات هوشمندانه توانست سه بر صفر از حریفش پیش بیافتد. 

 

در وقت دوم اما کامران متفاوتی روی تشک ظاهر شد. او در یک لحظه غافلگیری خاک شد و با امتیازی که حریفش با اخطار به دست آورد، سه بر سه مساوی شد و در ادامه با یک خاک دیگر ۵ بر ۳ بازنده شد. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد و علی مومنی هم در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.

ستاری بازی را مقابل جوجیتسو کار افغانستان واگذار کرد
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۱۶

زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه)

مهران ستار نماینده وزن ۶۲-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود مقابل نورالله شفایی از افغانستان رفت که در نهایت با مصدومیت حین مسابقه از ناحیه کتف مواجه شد و با ضربه فنی شکست را پذیرفت.

شکست نظری در اولین بازی
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - ۱۲:۱۵

 زنده از عربستان| شگفتی بزرگ در کشتی آزاد، شکست قاسم‌پور در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (جمعه ۳۰ آبان‌ماه)

یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود مقابل ژیبک کلم بتووا از قزاقستان رفت. که در نهایت با نتیجه ۶-۰ مقابل حریف قزاق خود شکست خورد.

میلی صفحه خبر موبایل
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
