آذرپیرا با ضربه فنی محمد گلزار به نیمه نهایی رسید

به گزارس خبرنگار اعزامی به عربستان، امیرعلی آذرپیرا، کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی یک طرفه و ۱۱ بر صفر مقابل اقبال احمدی، آزادکار افغانستانی در دومین دیدار به مصاف محمد گلزار از پاکستان رفت و با پیروزی مشابه ۱۱ بر صفر مقابل او، راهی نیمه نهایی شد.

آذرپیرا کار را در همان وقت اول و در ۴۶ ثانیه به اتمام رساند و تنها یک کشتی دیگر برای رسیدن به فینال دارد.